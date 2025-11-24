Sakarya'nın Erenler ilçesinde kayar kasalı bir çekicinin üzerine 3 ayrı oto kurtarıcının üst üste yüklendiği gösteri sonrası sürücülere toplamda 8 bin 288 TL trafik cezası uygulandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Erenler Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde bir çekici operatörü, 3 ayrı oto kurtarıcıyı üst üste yükleyerek sanayi sitesi içinde hareket etti. Bu durum, çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılması üzerine trafik ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu T.S.K., O.B., Y.Ş. ve C.A. isimli araç sürücüleri tespit edildi.

4 SÜRÜCÜYE TOPLAM 8 BİN 288 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Polis ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Yükü yola düşecek şekilde yüklemek" maddesine aykırı hareket eden 4 sürücüye toplam 8 bin 288 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, sürücülerden C.A.'nın ceza puanı limitini (100) aşması nedeniyle ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

