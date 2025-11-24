Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,0 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.

MESUT ŞAHİN

