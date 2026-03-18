Karabük'te bayram öncesi kadınlar baklava ve su böreği siparişlerine yetişemiyor. 45 katlı baklava için yoğun talep olduğunu belirten üretici, artık sipariş kabul edemediğini söyledi.

Karabük merkeze bağlı Bulak köyünde kadınlar, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikramlık siparişleri hazırlamaya devam ediyor.

BAYRAMDA İKRAM EDİLECEKLER

Kadınların bir araya gelerek yaptığı su böreği ve baklava, diğer özel günlerde olduğu gibi bu bayram da ikramların başında gelecek. Baklava ve su böreği yapan kadınlar, ev bütçesine de katkı sağlıyor.

BAKLAVASI 45 KATLI!

60 yaşındaki Havva Akman, AA muhabirine, kıymalı ve peynirli su böreği ile cevizli baklava yaptığını söyledi.

Baklavanın tereyağlı ve 45 katlı olduğunu belirten Akman, "Baklavamız bol cevizli. Böreğimiz de tereyağlı. Burada daha çok kıymalı sevilir ama peynirli de yapıyoruz." dedi.

YOĞUNLUKTAN ARTIK SİPARİŞ ALAMIYOR

Akman, bayram öncesi yoğunluk olduğunu ifade ederek, "Artık siparişleri dahi alamıyorum. Köyümüzde bu işi başka arkadaşlarımız da yapıyor. Köyümüzde kalkınma oluyor, köyümüze insanlar geliyor. Kadınlar için de güzel bir iş." diye konuştu.

