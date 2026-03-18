New Mexico’daki Holloman Hava Kuvvetleri Üssü’nde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Üs, güvenlik nedeniyle kısa süreliğine tecrit altına alındı.

ÜS TECRİT ALTINA ALINDI

Eyaletin Alamogordo bölgesinde yer alan Holloman Hava Kuvvetleri üssü, "civarda saldırgan bulunduğu" yönündeki ihbar üzerine yerel saatle 17.30 sularında tecrit altına alındı.

Yetkililer, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 1 kişinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığını ve üssün güvenli olduğunu açıkladı.

Vurulan kişilerin isimleri ile olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası