Anadolu Ajansı
ABD'de Hava Kuvvetleri üssüne silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var
New Mexico’daki Holloman Hava Kuvvetleri Üssü’nde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Üs, güvenlik nedeniyle kısa süreliğine tecrit altına alındı.
Dünya 7 dk önce
New Mexico eyaletindeki Holloman Hava Kuvvetleri üssünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- Holloman Hava Kuvvetleri üssü, 'civarda saldırgan bulunduğu' ihbarı üzerine tecrit altına alındı.
- Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
- Yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
- Yetkililer, üssün güvenli olduğunu açıkladı.
- Vurulan kişilerin isimleri veya olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.
ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Hava Kuvvetleri üssünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
ABD Başkanı Trump'tan NATO mesajı: Artık ihtiyacımız yok
ÜS TECRİT ALTINA ALINDI
Eyaletin Alamogordo bölgesinde yer alan Holloman Hava Kuvvetleri üssü, "civarda saldırgan bulunduğu" yönündeki ihbar üzerine yerel saatle 17.30 sularında tecrit altına alındı.
Yetkililer, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 1 kişinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığını ve üssün güvenli olduğunu açıkladı.
Vurulan kişilerin isimleri ile olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.
