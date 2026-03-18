Antalya'nın Serik ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan cinayet zanlısı Y.B., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN ARANIYORDU

Jandarma Suç Araştırma Timleri, 2015'te 2 kişiyi kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş yakalama kaydı bulunan Y.B'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası