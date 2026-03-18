2 cinayetin sorumlusu 11 yıl sonra yakayı ele verdi
Antalya'nın Serik ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan cinayet zanlısı Y.B., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı.
2 KİŞİYİ ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN ARANIYORDU
Jandarma Suç Araştırma Timleri, 2015'te 2 kişiyi kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş yakalama kaydı bulunan Y.B'yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
