Rutte'den Atina'ya soğuk duş: Türkiye SAFE'nin vazgeçilmezi!

Rutte’den Atina’ya soğuk duş: Türkiye SAFE’nin vazgeçilmezi!

Güncelleme:
Rutte’den Atina’ya soğuk duş: Türkiye SAFE’nin vazgeçilmezi!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

NATO’dan Yunanistan’a tokat gibi cevap geldi! Genel Sekreter Mark Rutte, Türkiye’nin AB’nin yeni savunma programı SAFE’ye katılım talebine açık destek verdi. “Türkiye olmadan NATO-AB işbirliği eksik kalır” diyen Rutte, Ankara’nın askeri kapasitesine vurgu yaptı.

Turkiyegazetesi.com.tr'nin Mayıs ayında ilk olarak duyurduğu gelişme yeniden dünya gündemine oturdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Yunanistan’ın Türkiye’yi Avrupa savunma projelerinden dışlama girişimlerine sert çıktı. “Türkiye NATO üyesidir, vazgeçilmezdir” diyen Rutte, Miçotakis yönetimini doğrudan hedef aldı.

'TÜRKİYE OLMADAN OLMAZ'

Rutte, Türkiye’nin askeri kapasitesine vurgu yaparak, “NATO-AB işbirliği için Türkiye vazgeçilmezdir” mesajı verdi.

Politico'ya konuşan Avrupa kaynaklarına göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, geçtiğimiz Perşembe günü Brüksel’de AB büyükelçileriyle yaptığı toplantıda Türkiye’nin SAFE programına katılımına açık destek verdi.

Rutte, Türkiye’nin katılımının sadece NATO-AB ilişkilerini güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda ittifak içindeki hassas bilgi paylaşımı konusundaki engelleri de yumuşatacağını Yunan makamlarına iletti.

“Türkiye’nin askeri kapasitesi tanınmalı, Ankara’ya iyi niyet gösterilmeli” diyen Rutte, AB ülkelerine de çağrıda bulundu.

Rutte’den Atina’ya soğuk duş: Türkiye SAFE’nin vazgeçilmezi! - 1. Resim

SAFE PROGRAMI NEDİR?

AB liderleri tarafından Mayıs ayında kabul edilen SAFE (Support for Ammunition and Fast Equipment) programı, acil savunma alımlarını hızlandırmayı ve rekabetçi fiyatlarla uzun vadeli krediler sağlamayı amaçlıyor.

Program, Avrupa Komisyonu’nun ReArm Europe / Readiness 2030 planının bir parçası olarak, 800 milyar avroluk savunma harcamasını mobilize etmeyi hedefliyor.

Her ne kadar krediler sadece AB üyesi ülkelere verilecek olsa da, Ukrayna, AEA-EFTA ülkeleri ve ortak alımlara katılmak isteyen Türkiye de bu çerçevede yer alabilecek.

Türkiye, hem NATO’nun doğu kanadındaki güvenliği sağlaması hem de bölgesel krizlerde üstlendiği arabulucu rolüyle, SAFE programı için kritik bir ortak olarak görülüyor.

