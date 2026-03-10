Bir dönem televizyon programında anlattıkları ve yüzündeki dövmeler nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Nazan Ünal, bu kez dijital platformlardaki yeni hayatıyla gündemde. Kısa sürede dikkat çeken Ünal, TikTok’ta açtığı canlı yayınlarla binlerce kullanıcıya ulaşarak fenomen haline geldi.

Nazan Ünal, daha önce katıldığı bir televizyon programında yaşadıklarını anlatmış ve özellikle yüzündeki dövmeler nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ünal, bu dövmeleri gençlik döneminde yaptırdığını ifade ederek hayatında zorlu süreçlerden geçtiğini dile getirmişti.

Programda yaptığı açıklamalar sonrası sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Ünal, yaşadığı olaylar nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Yüzündeki dövmeleriyle tanınan Nazan Ünal TikTok fenomeni oldu! Canlı yayınlarla kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı

YÜZÜNDEKİ DÖVMELERLE TANINAN NAZAN ÜNAL TİKTOK’TA FENOMEN OLDU

Televizyon ekranlarında yer aldıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açan Nazan Ünal yönünü sosyal medyaya çevirdi. TikTok’ta aktif olarak yayın yapmaya başlayan Ünal, canlı yayınlarında takipçileriyle sohbet ediip izleyicilerden gelen soruları cevaplıyor.

Geniş bir kitleye ulaşan Ünal’ın yayınları yoğun ilgi görmeye başladı. Platform üzerinden gönderilen sanal hediyeler ve artan takipçi sayısı sayesinde Nazan Ünal yeni bir gelir kaynağı elde ettiği de belirtti.

Yüzündeki dövmeleriyle tanınan Nazan Ünal TikTok fenomeni oldu! Canlı yayınlarla kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı

NAZAN ÜNAL KİMDİR?

"Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına katılan Nazan Ünal anlattıkları ve dikkat çeken imajı ile uzun süre gündemde kalmıştı. Daha önce yaptığı açıklamalarda TikTok üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından dolandırıldığını öne süren Nazan Ünal, bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadığını belirtmişti.

Yüzündeki dövmeleriyle tanınan Nazan Ünal TikTok fenomeni oldu! Canlı yayınlarla kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı

Evlilik vaadiyle kandırıldığını ve maddi kayıp yaşadığını söyleyen Ünal, yaşadıklarının ardından hukuki süreç başlattığını dile getirmişti.

Ünal ayrıca hayatında önemli değişiklikler yaptığını, yaşadığı olayların ardından farklı bir hayat tarzı benimsediğini de söylemişti.



Haberle İlgili Daha Fazlası