Silahlı soyguncular 3 dakikada kuyumcuyu soydu! O anlar kamerada
Hatay'da 2 hırsız silahla girdikleri kuyumcuyu 3 dakika içerisinde soydu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Hırsızlık Kırıkhan ilçesindeki Suriye uyruklu Zaher Alshabb isimli şahsın kuyumcusunda yaşandı. Kuyumcuya kafalarındaki kasklarla gelen 2 hırsız, iş yerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü.
3 DAKİKADA 3 KİLO ALTIN ÇALDILAR
İlk belirlemelere göre tahmini ağırlığı 3 kilogram altın çalan şahısların kısa sürede olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
