Ramazan ayında en çok merak edilen konular arasında diş fırçalamanın ve banyo yapmanın oruca etkisi yer alıyor. Günlük hayatta sıkça yapılan bu uygulamaların orucu bozup bozmadığı araştırılmaya devam ediyor.

Oruç ibadetini yerine getirenler, hangi durumların orucu bozduğu ve hangilerinin bozmadığı konusunda doğru bilgiye ulaşmak istiyor. Özellikle ağız ve beden temizliğiyle ilgili uygulamalar konusunda farklı yorumlar gündeme gelirken "Diş fırçalamak, banyo yapmak orucu bozar mı?" araştırılıyor.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken diş fırçalamak, ağız içine herhangi bir maddenin gitmemesi şartıyla orucu bozan bir durum olarak kabul edilmiyor. Macunsuz diş fırçalamak ve misvak kullanmak oruca zarar vermezken, macun kullanılması halinde macunun yutulması orucu bozar. Bu nedenle diş temizliği yapılırken ağız içindeki köpüğün ve suyun yutulmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Macun yutulursa, orucun bozulma tehlikesi vardır. Orucun bozulma tehlikesi olan bir işi yapmak, mekruh olur. Oruçlu kişi mekruh olan işlerden uzak durmaya çalışmalıdır.

BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Serinlemek veya temizlik amacıyla banyo yapmak orucu bozan bir durum değildir. Gusül abdesti almak, duş yapmak ya da suyla serinlemek oruca zarar vermez. Ancak banyo sırasında ağızdan veya burundan suyun mideye ulaşması halinde oruç bozulur ve kaza gerekir.

Denize ya da havuza girmek de tek başına orucu bozmaz. Bununla birlikte suyun vücut boşluklarından içeri kaçması durumunda oruç geçersiz sayılır. Bu nedenle özellikle abdest alırken ve yıkanırken suyun boğaza kaçmamasına özen gösterilmesi gerekir.

Denize girip hemen çıkmak orucu bozmaz. Denizde vücudun içine su kaçarsa oruç bozulur.

