İsteme töreninde yaşanan ilginç bir an sosyal medyada çok konuşuldu. Söz konusu videoda gelin adayı kahve hazırlamak için mutfağa girdiği sırada damadın annesi müdahale ederek, “Sakın oğlumun kahvesine tuz koymayın. Bizim bir tanecik çocuğumuz var” uyarısında bulundu.

“KORKMA OĞLUN CAN ÇEKİŞMEZ”

Gelin adayı ise annesine aldırış etmeyerek, “Korkma, oğlun can çekişmez, hadi güle güle” sözleriyle karşılık verdi ve kadını mutfaktan geri gönderdi. O anlar, davetliler tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından izlenen video, yorum yağmuruna tutuldu.

GÖRENLER BENZER YORUMLAR YAPTI

Bazı sosyal medya kullanıcıları yaşanan diyaloğu eğlenceli ve esprili bulurken, bazıları ise “Bu evlilik yürümez” şeklinde eleştirilerde bulundu. Videonun altındaki yorumlarda, gelin ve kayınvalidenin karşılıklı atışması mizahi bir dille tartışılırken, bazı kullanıcılar da benzer tecrübelerini paylaşarak video yorum yaptı.

