2025’te en çok konut satılan ilçeler! İstanbul’da tercih Marmara sahilleri
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de konut sektörü geçen yılı zirvede tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2025’te konut satışları 1 milyon 688 bin 910 adet oldu. Bu rakam, aynı zamanda bütün zamanların rekoruna da işaret etti. Konut satışlarında yıllık bazda %14,3 oranında yükseliş gözlemlendi.
İSTANBUL %16,6 İLE ZİRVEDE
Mega kent İstanbul, 280 bin 362 adet tapu devri ile satışlarda zirvede yer almaya devam etti. İstanbul’un toplam satışlar içindeki payı %16,61 olarak gerçekleşti. Türkiye nüfusunun yaklaşık 5’te 1’inin yaşandığı İstanbul, konut yatırımcısının ilk tercihi olmaya devam etti.
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLÇELER
2025’te İstanbul’da en fazla satış yapılan ilçeler şöyle sıralandı:
- Esenyurt: 34 bin 315
- Pendik: 12 bin 861
- Başakşehir: 12 bin 854
- Bahçelievler: 12 bin 105
- Beylikdüzü: 11 bin 422
- Kartal: 10 bin 495
- Kadıköy: 10 bin 331
- Ümraniye: 9 bin 559
- Maltepe: 9 bin 137
- Sancaktepe: 8 bin 994
EN AZ SATIŞ YAPILAN İLÇELER
Geçen yıl en az satış gerçekleşen ilçeler ise şunlar oldu:
- Adalar: 381
- Çatalca: 755
- Şile: Bin 254
- Beykoz: Bin 344
- Beyoğlu: 2 bin 245
- Sarıyer: 2 bin 848
- Beşiktaş: 3 bin 358
- Bayrampaşa: 3 bin 382
- Esenler: 3 bin 794
- Bakırköy: 4 bin 369
ESENYURT AÇIK ARA ÖNDE
İstanbul’da yeni konut arzı ve daha uygun fiyat avantajı ile öne çıkan Esenyurt, yıllık 35 bin adede yaklaşan konut satışı ile açık ara önde gözüküyor. Esenyurt, İstanbul’da satılan her 100 konuttan yaklaşık 13’ünün gerçekleştiği ilçe oldu.
MARMARA SAHİLLERİ
En çok satanlar listesinde Anadolu yakasından 6, Avrupa yakasından ise 4 ilçe bulunuyor. Marmara sahilleri öncelikle tercih edilirken; yine fiyat avantajı sunan Pendik, Sancaktepe ve Beylikdüzü, planlı kentleşme ve yeni yapılanma ile öne çıkan Başakşehir, merkezi konumları ile Kadıköy, Bahçelievler ve Ümraniye de konut alıcılarının ilk tercihleri arasında yer aldı.
PAHALI İLÇELER GERİDE
Konut satışlarının daha düşük gerçekleştiği bölgeler arasında ise Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş ve Bakırköy gibi fiyatların pahalı olduğu ilçeler yer alıyor.
Ayrıca merkezden uzak Adalar, Çatalca ve Şile gibi ilçelerde de konut satışlarının daha düşük gerçekleştiği dikkatlerden kaçmıyor.