Artvin'in Ardanuç ilçesinde kaza yaparak uçuruma yuvarlanan araçta ağır yaralanan sürücü İsmail Ş.'nin kaldırıldığı hastaneden başka bir hastaneye nakli sırasında kalbi durdu. Olay yerindeki doktor, ambulansa kadar sedye üzerinde İsmail Ş.'ye kalp masajı yaptı. O anlarda hasta yakınları panik yaşayıp feryat etti.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında aracıyla seyir halinde olan İsmail Ş., direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü İsmail Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Yusuf Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan İsmail Ş.'nin Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Sevk hazırlıkları sırasında sedye ile ambulansa götürülen İsmail Ş.'nin kalbinin durdu. Bunun üzerine Ardanuç Devlet Hastanesi doktoru, zamanla yarışarak sedye üzerine çıkarak hastaya kalp masajı yapmaya başladı.

Doktordan sedye üzerinde kalp masajı! Herkes o anlara kilitlendi

AMBULANSA KADAR KALP MASAJINI BIRAKMADI

Doktor ambulansa gidene kadar kalp masajını bırakmadı. Kalbi yeniden çalıştırılmaya çalışılan İsmail Ş., 112 Acil Sağlık ekipleri eşliğinde Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında hasta yakınlarının yaşadığı panik ve feryatlar dikkat çekti.

Yaralı İsmail Ş.'nin tedavisi Artvin Devlet Hastanesi'nde devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası