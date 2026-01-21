Esenler’de bir İETT otobüsünün otoparka girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 25 yolcunun bulunduğu otobüsün, kontrolden çıktığı anlarda, kaldırımda yürüyen bir kişinin saniyelerle otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. İşte yürekleri ağza getiren kaza anı…

Dün, İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan İETT otobüsü, Esenler'de yol kenarındaki otoparka girmişti. Kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesinin sonucunda, park halindeki bir otomobil, motosiklet, işletme ile elektrik trafosu ve direği hasar almıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Kazada yaralanan kimse olmadı.

Esenlerde İETT otobüsü otoparka girmişti! Kaza anı ortaya çıktı: Saniyelerle ölümden dönmüş

SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yürekleri ağza getiren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Öte yandan kaza anına şahit olan görgü tanığı esnaf Ahmet Şen, duyduğu büyük gürültü sonrasında dışarı çıktığını ve kazayı gördüğünü anlatmıştı.

“YAKLAŞIK 20-25 YOLCU VARDI”

Şen “Büyük bir gürültü koptu. Hızlı bir şekilde geldi. Garajın üzerine çıktı. Otobüsün içinde yaklaşık 20-25 yolcu vardı. Sürücüyle birlikte yolcuları tahliye ettik. otobüs şoförünü indirdik. Aracın içinde herhangi bir yaralı yoktu, korkan, ağlayan bayanlar vardı. Büyük bir ihtimalle gaz pedalı takılı kaldı, çünkü araçta herhangi bir fren olayı olmadı. Çocuk ve kadınları güvenli bir şekilde indirdik. Sonra polise bildirdik." demişti.

“KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI”

Arkadaşı ile lastikçinin yanına geldiği anda olaya şahit olduğunu belirten Kamil Çepni, ise şöyle konuşmuştu:

Birden gürültü duyduk. Arama kurtarma gönüllüsü olduğum için hemen otobüsün kapısını açmasını söyledim. İçerde 25 kişi vardı. Bunları tahliye ettikten sonra olay yerinin güvenliğini aldık. Arkadaşlar geldi. Yaralı yok. Kimsenin burnu bile kanamadı. Bize söylenen arabanın gaz pedalının takıldığı. Şoförün durumu da iyi.

