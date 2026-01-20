İstanbul Esenler’de 89C hat numaralı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve yol kenarındaki bir otoparka girdi. Kazada park halindeki bazı araçlar ile oto yıkama olarak faaliyet gösteren işletmede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

