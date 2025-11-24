Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen JP Morgan'dan dolar/TL için çarpıcı bir değerlendirme geldi. ABD'li yatırım bankası, şu an 42,40 seviyelerinde bulunan dolar/TL için 2026 sonu tahminini açıkladı. 10 liradan fazla yükseliş dikkat çekti.

2025 yıl başında 35,36 lira seviyelerinde bulunan dolar, şu sıralar 42,40'lı seviyelerde bulunuyor. Dolar kurunun önümüzdeki yıl kaç lira olacağı merak edilirken, ABD'li yatırım bankası JP Morgan'dan Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. JP Morgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik; dolar, enflasyon ve faiz tahminlerini paylaştı.

"ENFLASYONU YÜZDE 32 İLE KAPATACAĞIZ"

Akçelik, enflasyona ilişkin, "Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler ve kuraklık/don nedeniyle dezenflasyon yavaşladı. Kasım enflasyonunun aylık yüzde 1,4 bekliyoruz. Sebze fiyatlarında beklentilerden daha hızlı aşağı geliş var. Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak enflasyon rakamı olacak. Ağustostan başlayarak süreçte TL'deki değer kaybı yavaşladı. Bunun etkilerini görmeye başladık. Kasım ve aralık aylarında enflasyon bir miktar düşük gelebilir. Aylık momentumun yüzde 2 altına gelmesini bekliyorum. Önümüzdeki dönemde TL'deki değer kaybının sınırlı tutularak enflasyonda kademe kaydedilmesini bekliyorum. Enflasyonu yüzde 32 ile kapatacağız bu yıl. Piyasanın beklediği kadar güçlü dezenflasyon yok." dedi.

Dolarda 10 liradan fazla yükseliş bekleniyor! Dünyanın en büyük bankasından çarpıcı tahmin

2026 SONU FAİZ TAHMİNİ

Faiz indirimleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Akçelik, "Ben hala aralıkta 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyorum. Piyasada bazı oyuncular 150 baz puan bekliyor. Merkez Bankası'nın ocak enflasyonunu düşünerek daha temkinli olacağını düşünüyorum. Bundan sonra 100 baz puanlık faiz indirimleriyle devam edecektir. En önemli nedenlerden biri dezenflasyon hızının yavaşlaması. Genel olarak hizmetlerde katılık var. Hemen kırılacak bir durum yok. İç talebin halen güçlü olduğunu düşünüyoruz. 8 PPK toplantısı bekliyoruz ve her birinde 100 baz puanlık faiz indirimi beklentimizi koruyoruz. 2026 sonu yüzde 30,5 bekliyoruz politika faizini." ifadelerini kullandı.

2026 SONU DOLAR/TL TAHMİNİ

2026 sonu dolar tahmini hakkında konuşan Akçelik, "Dolar/TL'de bu yılı 43,4'le kapatmayı bekliyoruz. 2026 yıl sonu 53,5 bekliyoruz. Revizyona gitmeyi gerektirecek bir gelişme olmadı." açıklamasını yaptı.

MESUT ŞAHİN

