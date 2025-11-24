Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçında Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı’nın cezaları Galatasaray'ın kadro planlamasını etkiledi. İki oyuncunun sahalara döneceği tarih merak ediliyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı kritik Union Saint-Gilloise mücadelesine kadro eksikleriyle hazırlanıyor. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı’nın cezaları nedeniyle maçta oynayıp oynamayacakları merak edildi.

EREN ELMALI VE METEHAN BALTACI UNION SG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın iki genç savunmacısı, hak mahrumiyeti cezaları nedeniyle Union Saint-Gilloise karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Sarı kırmızılı ekip kadro planlamasında düzenlemeye gitti.

Kazımcan Karataş’ın UEFA listesinde bulunmamasıyla birlikte sol bekte hangi oyuncularınt tercih edileceği merak ediliyor. Maç öncesi yapılan değerlendirmelerde teknik ekip, rotasyonun mevcut savunmacılarla oluşturulacağını ve taktiksel esneklik gerektiren bir karşılaşma beklendiğini aktarıyor.

EREN ELMALI UNION SG MAÇINDA NEDEN YOK?

Eren Elmalı’ya verilen 45 günlük hak mahrumiyeti, oyuncunun tüm resmi karşılaşmalardan uzak kalmasına neden oluyor. Cezanın başlangıcı itibarıyla Eren Elmalı hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde takımının maç kadrosuna dahil edilemeyecek.

EREN ELMALI SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Eren Elmalı’nın 45 günlük cezası Süper Lig’in ilk yarısını tamamen kapsayacak şekilde. Bu süreçte Gençlerbirliği, Fenerbahçe deplasmanı, Samsunspor, Antalyaspor deplasmanı ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi’ndeki Union Saint-Gilloise ve Monaco deplasmanı karşılaşmalarında da kadroda olmayacak.

