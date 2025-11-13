Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı! Cezada Şampiyonlar Ligi detayı
Sarı-kırmızılı kulüp, bahis oynadıkları gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2'nci maddesi uyarınca hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itirazda bulunacak. Hak mahrumiyeti cezaları sarı-kırmızılı ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olacak.
- Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.
- Cezalar Şampiyonlar Ligi'nde geçerli olacak.
- Galatasaray yönetimi, cezaları itiraz edecek.
Bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen futbolcuların cezaları açıklandı. Galatasaray'dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncuya verilen cezaların ardından harekete geçiyor.
TFF'YE İTİRAZ KARARI
Ekol TV'de yer alan habere göre; Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalar hakkında gün içinde TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunma kararı aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK
PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın cezası Şampiyonlar Ligi'nde geçerli olacak. İç sahadaki Union Saint-Gillolise karşılaşmasında ve 9 Aralık'taki Monaco mücadelesinde forma giyemeyecek olan milli futbolcu, aralık sonunda takıma dönebilecek.