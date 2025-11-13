Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakemlerin ardından futbolculara yönelik başlattığı bahis soruşturması hakkında açıklama yaptı. Özbek, "Eren, 4 sene 10 ay önce bahis yapmış. 2 ay daha önce oynasa muafiyete girecekti, o günden beri hiçbir şeyi yok" dedi. Sarı-kırmızılı takımdan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PDK) sevk edilmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp ile CW Enerji arasında Futbol A Takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalandı. ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte törene katılan Başkan Dursun Özbek, basın mensuplarının soruları cevapladı.

Galatasaray forma sırt sponsorluğu anlaşması

"MAAŞLARIYLA BİRLİKTE GİDENLER 50 MİLYON EURO"

Abdullah Kavukcu, ara transfer dönemine ilişkin, "Galatasaray'a herkes gelmek istiyor. Bir hedef koyduk; 5 sene içinde Avrupa'dan bir kupa getirmek istiyoruz. Hep transferler konuşuldu, gidenler hiç konuşulmadı. Maaşlarıyla birlikte gidenlerin satışı 50 milyon euroya ulaştı. Sözleşmeleri devam eden ve belki de ocak ayında gidecek kontratlarımız var. Hocamızın ve başkanımızın liderliğinde çalışmalarımız her zaman oluyor. Transferi şu anda konuşmak yersiz. Çok iyi bir kadromuz var. Hocamızın takviye talebi olursa konuşuruz ancak şu anda konuşmadık. Gelmek isteyen ve haber yollayan oyuncular var" dedi.

Abdullah Kavukcu

OLİMPİYAT STADI YERİNE URFA ÖNERİSİ

Başkan Özbek, TFF Süper Kupa finaliyle ilgili soruya, "Olimpiyat Stadı'nda oynanacak diye bir bilgi bana gelmedi. Olimpiyat Stadı'nın en iyi yer olacağıyla ilgili şüphelerim var. Yarım kalmış bir final var Urfa'da. O dönemde Urfa'daki taraftarlarımız, bizi orada izlemek üzere çok büyük bir ilgi göstermişti. Final oynanamadı, bitmedi. Orada eksik kalan hikayeyi yazabiliriz. Federasyondan böyle bir teklif gelirse sıcak bakarız. Karar verecek federasyon" ifadelerini kullandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı

"2 AY DAHA ÖNCE OYNASA MUAFİYETE GİRECEKTİ"

Bahis soruşturmasıyla ilgili soruya Özbek, "Spor gündemimizdeki en önemli konu bahis soruşturması. Disiplin yönetmeliği çok net. Federasyon, bahis oynayan sporcuların sayısını yayınladı ve bu konuda harekete geçti. Galatasaray, destek vereceğini açıkladı. Kurunun yanında yaş da yanmasın. Genç sporcularımızın özlük haklarını ve gelecekleri çok iyi incelendikten sonra zarar verecek şeyi gündeme getirmek lazım. Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. Bu fiili yapan ve işleyen kişilerin ceza alması şart. Ancak cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım. Eren kardeşimiz yaklaşık 5 sene önce oynamış, 4 sene 10 ay. 2 ay daha önce oynasa muafiyete girecekti. O günden beri hiçbir şeyi yok. Sürekli oynayan ve yakın tarihe kadar oynayanlarla ilgili değerlendirme olması lazım. Disiplin Kurulu'nun ve savcılığın bunu değerlendirmesi lazım. Cezanın tayini ve tespitini de fiilin şekline göre olması gerekiyor" cevabını verdi.

Eren Elmalı

GÖKHAN KARATAŞ

