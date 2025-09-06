Bülent İnal Can Borcu dizisinden ayrıldı mı, Mehmet öldü mü? Can Borcu 23. bölüm ile gündemde!

Bülent İnal Can Borcu dizisinden ayrıldı mı, Mehmet öldü mü soruları gündemde. NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizide, ikinci sezon çekimlerinin 16 Ağustos itibarıyla başladı.

BÜLENT İNAL CAN BORCU DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

ATV’nin sevilen dizisi “Can Borcu”nda başrol oyuncusu Bülent İnal’ın diziden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken, İnal dizideki rolünü sürdürmeye devam ediyor.

CAN BORCU MEHMET ÖLDÜ MÜ?

23. bölümde Mehmet’in öldüğü haberi ailenin büyük bir sarsıntı yaşamasına neden oldu.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı ve aslında Mehmet ölmedi. Üzerine kurulan bir komployu açığa çıkarmak için bir süre ölüymüş gibi davranacak olan Mehmet Handan’ı bu süreçte yalnız bırakmayacak.

CAN BORCU 23. BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Dizinin 23. bölümünde düğünde yaşanan patlama, Doğa karakterinin tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına yol açtı. Mehmet’in ölüm haberi aileyi derinden etkilerken, evde polis araması ve yasadışı işlerle ilgili soruşturmalar da gerginliği artırdı.

Ailenin tüm mal varlığı tehlikeye girerken, Handan bu yükün altında nasıl ayakta kalacağını düşünmek zorunda kaldı. Emel’in şantaj girişimleri işleri daha da zorlaştırdı.