Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye–Yunanistan zirvesinin ardından Atina’da siyasi tansiyon yükseldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmeyi "normal ve işlevsel ilişki" mesajıyla değerlendirse de, Yunan milletvekili Theodora Tzakri, Ankara’nın diplomatik üstünlük sağladığını savunarak, "Türkiye masada da kazandı" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 6. Yunanistan-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısı için Ankara’ya yaptığı ziyaretin ardından Ankara ile "ulusal çıkarlar temelinde normal ve işlevsel ilişki" istediklerini söylemişti.

Atina’da muhalefet, "Türkiye masada da kazandı" diyerek hükümete yüklendi.

MİÇOTAKİS NE DEDİ?

Türkiye ile ilişkilerde yeni bir çerçeve çizildiğini dile getiren Miçotakis sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı için Ankara'daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizi birbirimize yaklaştıran ve ayıran konular hakkında samimi ve verimli bir görüşme yaptık. Anlaşmazlıklarımız gerçek ve önemlidir. Bunları küçümsemiyoruz. Ancak bugün, gerginlik oluşturmadan, açık iletişim kanalları, özgüven ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak bunları ortaya koyabiliyoruz. Yunanistan ne gerginlik ne de hareketsizlik peşinde. Türkiye ile ulusal çıkarlarımızı temel alan normal ve işlevsel bir ilişki istiyoruz. Coğrafyamız komşularımızı gerektiriyor. Değişken bir uluslararası ortamda, istikrarı tercih ediyoruz."

Yapılandırılmış diyaloğun son iki buçuk yıldır sürdüğünü belirten Miçotakis, işbirliği alanlarının genişletildiğini söyledi:

"Vatandaşların çoğunluğu bunu istiyor: ulusal öfke değil, ulusal özgüven sahibi bir Yunanistan".

Yunan milletvekili Miçotakise seslendi: Fidan diplomasisi kazandı

YUNAN MİLLETVEKİLİ İSYAN ETTİ: "TÜRKİYE MASADA DA KAZANDI"

Diğer yandan Ankara ziyaretine ilişkin açıklamaların ardından Yunan muhalefetinden farklı değerlendirmeler geldi. Pella Milletvekili Theodora Tzakri, militaire.gr’de kaleme aldığı yazıda görüşmeye dair eleştirilerini sıraladı.

Tzakri, görüşmenin "normalleşme" başlığı altında sunulduğunu ancak ortaya çıkan tablonun ciddi soru işaretleri doğurduğunu yazdı.

Türkiye’nin Ege’deki taleplerini "birbiriyle bağlantılı meseleler" başlığı altında yeniden gündeme getirdiğini belirtirken, çıkan mevcut tablonun Miçotakis yönetimini zor durumda bıraktığını itiraf etti.

Değerlendirmesinde 25. meridyenin ötesine ilişkin yayımlanan Navtex’in cevapsız kaldığı, bunun Türkiye’ye diplomatik alan açtığını aktardıç

Hükümetin “7 anlaşma” olarak sunduğu metinlerin ise bağlayıcı anlaşma değil, niyet beyanı ve mutabakat zaptı niteliğinde olduğuna değindi:

"Türkiye Avrupa’ya 'müzakere ve durgunluk ortamı' mesajı veriyor. Ankara bu ziyaretle birlikte diplomatik avantaj sağladı. Türkiye masada da kazandı, biz sadece aracı olduk."

Yunan milletvekili ayrıca, Ege başlıklarının geniş bir çerçevede ele alındığını belirterek, "Tek ve açık anlaşmazlık olan kıta sahanlığı ve MEB meselesi yerine çok sayıda konu pakete dahil ediliyor" dedi.

Batı Trakya’daki azınlık meselesinin yeniden gündeme geldiğini belirten vekil casus belli ve 12 deniz mili konularında net bir çerçeve oluşmadığını ileri sürdü. Türkiye’nin sabit tezlerini koruduğu, Yunanistan’ın ise uzun vadeli strateji ortaya koymadığını açıkladı:

"Casus belli ortadayken ve 12 deniz mili hakkımız açıkça masada değilken net bir çerçeveden söz edilemez. Türkiye sabit tezlerini koruyor. Yunanistan ise uzun vadeli ve net bir strateji ortaya koymuyor."

FİDAN DİPLOMASİSİ

Tzakri, "Türkiye ne kazandı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Türkiye sabit taleplerinde ısrar etti. Başta Trump olmak üzere ABD ve Avrupa’ya Yunanistan ile müzakere halinde olduğu ve ortamın durgun olduğu mesajını verdi. Böyle bir atmosferde gümrük birliği ve diğer Avrupa işbirliği araçları konusunda daha rahat baskı kurabilir. Fidan diplomasisinde diyalog yolunda ilerleme olduğu ve istikrarsızlık riski oluşmadığı mesajı veriliyor."

"Yunanistan ne kaybetti?" başlığında ise şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan haklarını tam olarak kullanmıyor ve Türkiye’nin tek taraflı olarak ihtilaflı ilan ettiği bölgelerdeki faaliyetler hakkında bilgi verecek bir pozisyona itiliyor. Uzun vadeli ve net bir strateji ortaya konmuş değil. Uluslararası verileri analiz edecek ve ulusal strateji belirleyecek bir Ulusal Güvenlik Konseyi yok. Ege’de döşenecek enerji kabloları konusunda nasıl hareket edileceği belirsiz. Sürekli geri adımlarla zaman kazanma yaklaşımı tercih edilirse, bu zaman pahalıya mal olabilir. Başbakanın açıklamalarında Rum meselesine de yer verilmedi."

