Show TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği Rüya Gibi dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği diziyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Gözler Show TV yayın akışına çevrildi.

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı Rüya Gibi dizi yayın tarihiyle gündeme geldi. İlk 7 bölümüyle Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyordu. Peki, "Rüya Gibi bu akşam var mı? " İşte 27 Ocak 2026 Show TV yayın akışı ve dizinin yeni yayın günü dair tüm detaylar...

RÜYA GİBİ BU AKŞAM VAR MI?

Rüya Gibi dizinin yayın günü değiştirildi. Bu nedenle bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizinin 9.bölümü 1 Şubat Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak. Bu akşam "Rüya Gibi" yerine "Güldür Güldür Show" izleyici karşısına çıkacak.

27 OCAK 2026 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Veliaht

02:45 Rüya Gibi

05:00 İstasyon

RÜYA GİBİ 8.BÖLÜM ÖZETİ

Aydan'ın Emir hakkında vereceği kritik karar herkesin hayatını tamamen değiştirecek. Aydan, Bora’nın tehdidiyle zora girer; geri dönüşü olmayan bir yolun başındadır. Öte yandan Emir düşmanlarının yaklaşan saldırılarına karşı önlem almaktadır.. Çido’nun yaşadığı saldırı, Efe’nin onu kurtarmasıyla ilişkilerinde yeni boyut kazandıracak. Ela taburcu olmaya hazırlanırken, kimsenin farketmediği bir tehlike gitgide sürüklenmektedir.

