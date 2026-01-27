Bu akşam hangi diziler var? 27 Ocak TV yayın akışı
27 Ocak 2026 Salı günü televizyon ekranlarında dizi, film ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. Ulusal kanalların akşam kuşağında yer alan yapımlar, ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV ve TRT 1 yayın akışı gün boyunca merak konusu oldu.
Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de akşam saatlerinde hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini araştırıyor. 27 Ocak Salı günü kanalların yayın akışlarında hem yerli diziler hem de eğlence ve yarışma programları dikkat çekiyor. Akşam kuşağında öne çıkan yapımlar, izleyicilere farklı türlerde içerikler sunuyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
27 Ocak 2026 Salı akşamı televizyon kanallarında ağırlıklı olarak yerli diziler ve eğlence programları yer alıyor. Kanal D ekranlarında akşam kuşağında “Krater” dizisi izleyiciyle buluşurken, ATV’de “ABİ” yeni bölümüyle ekranlara geliyor. NOW TV’de ise “Kıskanmak” dizisi günün dikkat çeken yapımları arasında bulunuyor.
Show TV’de salı akşamlarının vazgeçilmez programlarından “Güldür Güldür Show” izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, TRT 1’de tarihi dizi “Mehmed: Fetihler Sultanı” yeni bölümüyle yayınlanıyor. TV8’de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 heyecanı hız kesmeden devam ediyor.
27 OCAK TV YAYIN AKIŞI
KANAL D
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Krater
22:15 Krater
00:15 Güller ve Günahlar
STAR TV
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Tosun Paşa
22:00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı
01:00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı
ATV
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 ABİ
23:20 ABİ
SHOW TV
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Veliaht
TRT 1
14:25 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Vefa Sultan
NOW
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:00 Halef: Köklerin Çağrısı
TV8
12:30 Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı