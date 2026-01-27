27 Ocak 2026 Salı günü televizyon ekranlarında dizi, film ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. Ulusal kanalların akşam kuşağında yer alan yapımlar, ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV ve TRT 1 yayın akışı gün boyunca merak konusu oldu.

Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de akşam saatlerinde hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini araştırıyor. 27 Ocak Salı günü kanalların yayın akışlarında hem yerli diziler hem de eğlence ve yarışma programları dikkat çekiyor. Akşam kuşağında öne çıkan yapımlar, izleyicilere farklı türlerde içerikler sunuyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

27 Ocak 2026 Salı akşamı televizyon kanallarında ağırlıklı olarak yerli diziler ve eğlence programları yer alıyor. Kanal D ekranlarında akşam kuşağında “Krater” dizisi izleyiciyle buluşurken, ATV’de “ABİ” yeni bölümüyle ekranlara geliyor. NOW TV’de ise “Kıskanmak” dizisi günün dikkat çeken yapımları arasında bulunuyor.

Show TV’de salı akşamlarının vazgeçilmez programlarından “Güldür Güldür Show” izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, TRT 1’de tarihi dizi “Mehmed: Fetihler Sultanı” yeni bölümüyle yayınlanıyor. TV8’de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

27 OCAK TV YAYIN AKIŞI

KANAL D

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Krater

22:15 Krater

00:15 Güller ve Günahlar

STAR TV

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Tosun Paşa

22:00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı

01:00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı

ATV

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 ABİ

23:20 ABİ

SHOW TV

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Veliaht

TRT 1

14:25 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Vefa Sultan

NOW

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

00:00 Halef: Köklerin Çağrısı

TV8

12:30 Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

