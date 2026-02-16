RAMS Başakşehir Kulübü, 3-2 mağlup oldukları Beşiktaş maçında attığı gol sonrası sakatlık geçiren ve son dakikada yerini Da Costa'ya bırakmak zorunda kalan genç santrfor Bertuğ Yıldırım'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

RAMS Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi" denildi.

Bertuğ Yıldırım, Beşiktaş maçında attığı gol sonrası sakatlık yaşadı.

Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen 23 yaşındaki oyuncunun ameliyatına ilişkin Dr. Okan Acicbe, "Milli futbolcumuzu şu an serviste takip ediyoruz ve yarın taburculuğunu planlıyoruz. Kendisinin en kısa zamanda sahalara dönebilmesi için rehabilitasyon sürecine başlanacak" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 88'inci dakikasında skoru 2-2'ye getiren golü kaydeden Bertuğ Yıldırım'ın elmacık kemiğindeki kırığın başarılı şekilde onarıldığı aktarıldı.

