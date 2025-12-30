Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Nijerya, Paul Onuachu'nun gol attığı maçta Uganda'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve lider bir olarak bir üst tura adını yazdırdı.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu üçüncü maçında Nijerya, Uganda ile karşı karşıya geldi.

NİJERYA LİDER TURLADI

Fez Stadyumu'nda oynanan mücadelede Uganda'yı 3-1 mağlup eden Nijerya, 3'te 3 yaparak gruptan lider çıktı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Trabzonsporlu golcü Paul Onuachu ile 62 ve 67. dakikalarda Raphael Onyedika kaydetti. Uganda'nın tek golü ise Rogers Mato'dan geldi.

UGANDA 10 KİŞİ BİTİRDİ

Uganda'da kalecisi Salim, müsabakanın 56. dakikasında Osimhen'in şutuna ceza sahası dışında eliyle dokunduğu için ihraç edildi.

OSIMHEN VE ONUACHU 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'dan Osimhen ve Trabzonspor'dan Onuachu, Nijerya'da maça ilk 11'de başlarken Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Wilfried Ndidi ise süre almadı.

Bu sonuçla tüm maçlarını kazanan Nijerya, puanını 9'a çıkardı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. 1 puanda kalan Uganda ise veda etti.

