''Erzurumspor Süper Lig'e çıktı mı, hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi?'' merak edilirken Trendyol 1. Lig’de sezonun tamamlanmasıyla Süper Lig’e yükselen takımlar ve play-off hattındaki eşleşmeler kesinlik kazandı. Ligin zirvesinde yer alan Erzurumspor FK, bitime haftalar kala şampiyonluğu garantileyerek doğrudan üst lige çıkmayı başardı.

Doğrudan yükselen iki takımın ardından Süper Lig’e çıkacak üçüncü ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak. Ligi ilk 7 içinde tamamlayan takımlar, son bileti almak için mücadele edecek. Peki, Erzurumspor Süper Lig'e çıktı mı, hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi?

Erzurumspor Süper Lig'e çıktı mı, hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi? TFF 1. Lig play-off takvimi

ERZURUMSPOR SÜPER LİG'E ÇIKTI MI?

Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig’de sezon tamamlanmadan önce liderliği garantileyerek Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ekip, düzenlenen törenle kupasını da alarak yeni sezonda en üst ligde mücadele etme hakkı kazandı.

AMEDSPOR SÜPER LİG'E ÇIKTI MI?

Amed Sportif Faaliyetleri de Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu. Ligin son haftasında deplasmanda oynadığı mücadeleden beraberlikle ayrılan Diyarbakır temsilcisi, elde ettiği puanla sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig biletini aldı.

HANGİ TAKIMLAR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ?

Sezon sonunda doğrudan Süper Lig’e yükselen iki takım Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler oldu. İki ekip de 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Üçüncü takım ise play-off sürecinin ardından belli olacak.

TFF 1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Trendyol 1. Lig play-off ilk tur karşılaşmaları 7 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak. Turdaki müsabakalar saat 20.00’de başlayacak.

Arca Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sipay Bodrum FK ise Bodrum İlçe Stadı'nda Atko Grup Pendikspor'u konuk edecek.

