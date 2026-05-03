Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu için karar aşamasına gelirken, başkan Serdal Adalı’nın Konyaspor maçının ardından genç kaleciyle kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi. Belçika’dan teklifler alan Ersin’in geleceği belirsizliğini korurken, siyah-beyazlı yönetimin tüm kararı oyuncunun tercihine bırakacağı belirtildi.

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu’nun geleceğini belirlemek üzere harekete geçti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı’nın, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Konyaspor maçının ardından başarılı file bekçisiyle bir araya geleceği öğrenildi.

BELÇİKA'DAN RESMİ TEKLİFLER ALDI

Sabah gazetesinin haberine göre; Sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla dikkat çeken Ersin Destanoğlu için Belçika liginden resmi transfer teklifleri geldiği ve oyuncunun kariyer planlaması üzerine değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ise bu süreçte oyuncu üzerinde bir baskı kurmama kararı aldığı ifade edildi. Yapılacak görüşmede Başkan Adalı'nın, Ersin’e takımda kalmak istemesi durumunda yeni bir sözleşme sunacağı, ancak nihai kararı tamamen oyuncunun tercihine bırakacağı kaydedildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Ersin Destanoğlu, kalesinde 29 gol görürken 10 müsabakada rakiplerine geçit vermedi. Genç file bekçisi, bu performansıyla kulüp tarihinin istatistik listelerinde de üst sıralara tırmandı.

Siyah-beyazlı formayla kalesini gole kapattığı maç sayısını 41’e çıkaran Ersin, Beşiktaş tarihinde bu alanda en başarılı 5. kaleci konumuna yükseldi. Kulüp tarihinin "kalesini en çok gole kapatan isimler" listesinde 130 maçla Necmi Mutlu zirvede yer alırken; Sabri Dino (103), Rasim Kara (52) ve Zafer Öğer (47) ilk dört sırayı paylaşıyor. Ersin Destanoğlu, sözleşme belirsizliğinin sürdüğü bu dönemde Beşiktaş tarihine adını yazdıran en genç isimlerden biri oldu.

