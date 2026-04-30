Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ağırladığı işçi ve işveren temsilcilerine seslenerek, çalışma hayatına bizzat işçilikten başladığını ve 1 Mayıs’ı kendi bayramı olarak gördüğünü vurguladı. 23 yıllık iktidarları boyunca sendikal hakları genişletip örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdıklarını belirten Erdoğan, "Biz işçinin ve emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız; ülkemizi sizin alın terinizle büyütmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın değerli mensupları, işçi ve işveren konfederasyonlarımızın kıymetli temsilcileri, saygıdeğer emekçilerimiz, sizlerin şahsında ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Beştepe'de 1 Mayıs buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin aleyhine adım atmayız

"DAİMA İŞÇİNİN YANINDA OLDUK"

Cuma günü kutlayacağımız 1 Mayıs emek ve dayanışma günü münasebetiyle sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin şahsında tüm işçi kardeşlerimizin bir Mayıs emek ve dayanışma gününü şimdiden tebrik ediyorum.

Hayatta işçi ünvanıyla başlamış bir kardeşinizim. 1 Mayıs 'ı aynı zamanda kendi bayramım olarak gördüğümü özellikle ifade etmek istiyorum.

Değerli dostlarım, gerek şahsımın, gerekse hükümetimizin emeğe ve emeğin hak ettiği karşılığı almasına verdiği önemi en iyi sizler biliyorsunuz. 23 yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk. Yıllarca istismar edilen, yıllarca hükümetlerin göz ardı, kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği, gönül birliği içinde hayata geçirdik. Sendikal hakları genişlettik.

Beştepe'de 1 Mayıs buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin aleyhine adım atmayız

"İŞÇİNİN HAKKININ YENİLMESİNE RIZA GÖSTERMEDİK"

Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık. Toplu sözleşme sistemini güçlendirdik. Çalışanlarımızın pazarlık gücünü artırdık. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki tarihi düzenlemeleri devreye aldık. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Kadınların, engellilerin ve diğer hassas kesimlerin çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini güçlendirdik. Tüm bunları yaparken hiçbir zaman tek taraflı hareket etmedik. Her zaman sizlerle yani çalışanlarımızın temsilcileriyle istişare ettik. Sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla meslek kuruluşlarımızla birlikte yürüdük.

Yine bu süreçte hangi sebeple olursa olsun işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine rıza göstermedik.

Beştepe'de 1 Mayıs buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin aleyhine adım atmayız

MADEN İŞÇİLERİNİ HATIRLATTI

İşte en son bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madenci kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesini sağladık.

Değerli kardeşlerim, şunu bugün bir kez daha altını çizerek dile getirmek istiyorum. Biz işçinin, emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız. Çünkü bu ülkeyi gerçek anlamıyla vatan kılan sizin alın terinizdir. Fabrikada üreten, tarlada çalışan, atölyede emek veren ofiste alın teri döken her bir kardeşimin emeği bu ülkenin yükselişinin temelidir. Siz ve sizin gibi emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten işçilerimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz. Bizim vizyonumuz nettir.

Beştepe'de 1 Mayıs buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin aleyhine adım atmayız

Biz insanı merkeze alan, emeği yücelten, sosyal adaleti güçlendiren bir çalışma hayatının bu ülkede egemen olmasını arzu ediyoruz. Sendikalarımızı da bu önemli hedefe giden yolda yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. İnşallah hep birlikte birlik beraberlik içinde, dayanışma içinde ülkemizi kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerin ve tüm işçilerimizin, çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 'nü bir kez daha tebrik ediyorum.

