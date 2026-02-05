Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor'u mağlup ettikleri maçın ardından transfere ilişkin konuştu. Ara transferde beklentinin üzerinde iş çıkardıklarını belirten İtalyan teknik adam, forvet transferine ilişkin olarak son ana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü haftasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"SON ANA KADAR GÖZÜMÜZ AÇIK OLACAK"

Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Tedesco, "Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Kazanma mantaliesine sahip, gruba uygun mu diye bakıoruz. Yeni oyuncu dinamikleri değiştirebilir. Bunun altını yeni transferler ile doldurduk. Her işin kulübü, son saniyeye kadar gözlerini açık tutmaktır. Bizim için önemli olan bir şey daha var, bir forvet almak için forvet almayacağız. Alacağımız zaman oyuncunun karakterine, mantalitesine bakacağız. Son ana kadar gözümüz açık olacak." dedi.

"DEVREDE 4 DEĞİŞİKLİK YAPMAK ÜZÜCÜ"

İlk yarıda iyi bir performans sergilemediklerini söyleyen İtalyan teknik adam, "Aslında ilk yarıda çok iyi performans sergilediğimiz maçlar vardı. Bu maçın ilk yarısı kabul edilebilir değil. Biz bu rakibe de ciddi hazırlandık. Rakibimiz bir alt ligde ama ikinci sırada, son 11 maçta 10 galibiyetleri vardı. Rizespor'u yenmişlerdi. Bu maçı ciddiye almamız gerekiyordu. Oyuncularımla konuştum ama ilk yarı kabul edilebilir değildi. Devrede 4 değişiklik yapmak üzücü. Arka arkaya çok maç oynuyoruz. Bir önceki ay 8 maç oynadık. Önümüzde arka arkaya maçlar var. Biraz dinlenmek önemli olacaktı ama yapamadık." diye konuştu.

