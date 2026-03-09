ABD-İsrail ve İran savaşına dair risklerin artmasıyla birlikte piyasalar pazartesi gününe sert başladı. Brent petrolün varil fiyatı 111 doları test ederek son 4 yılın zirvesine tırmandı. Altının onsu TSİ 04:10 itibarıyla %-2,25 gerileyerek 5.055 dolara çekildi. Gram altın 7.170 TL’ye düştü. Bitcoin 66 bin dolar sınırına kadar değer kaybetti. Japonya ve Güney Kore borsaları çöktü. Panik çok zirve yaptı, küresel piyasalar yangın yerine döndü…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki savaşa dair belirsizlikler zirve yaptı. Piyasalarda yeni hafta başlarken; petrol 100 doları aştı. Altın, kriptolar ve borsalarda şok düşüşler yaşanıyor.

Bölgeden gelen son haberlere göre İran; Ayetullah Ali Hameney’in oğlu Mucteba Hamaney’i “yeni dini lideri” olarak atadı. ABD, bu atamaya karşı olduğunu daha önce açıklamıştı. İran’ın petrol tankerlerine yönelik tehditleri devam ederken, Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışı gerçekleşmiyor.

OPEC’in en büyük petrol üreticilerinden Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri de, Hürmüz Boğazı’nı kullanamadıkları için depolama alanlarının tükendiğini bildirdi ve petrol üretimleri azalttı.

PİYASALARDA “KARA PAZARTESİ”

ABD-İran savaşına dair risklerin artmasıyla birlikte piyasalar da sert tepki gösterdi. Asya’da işlemlerde;

-Brent petrolün varil fiyatı 111 doları test ederek son 4 yılın zirvesine tırmandı.

-Altının onsu TSİ 04:10 itibarıyla %-2,25 gerileyerek 5.055 dolara çekildi. Gram altın da 7.170 TL’ye düştü.

-Bitcoin yeniden 66 bin dolar sınırına kadar değer kaybetti.

- Japonya’nın Nikkei ve Güney Kore’nin Kospi endeksi, işlemlerin başlangıcında %6′nın da üzerinde düşüş gösterdi.

Uzmanlar, petrolde arz şokunun küresel enflasyon riskini artırdığını belirterek, piyasalarda savaş paniği ile “nakde dönüş” çabalarının gözlemlendiğini, belirsizlik sebebiyle büyük paniğin yaşandığını aktarıyor.

