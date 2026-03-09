Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli Tacettin Dağ, "Dua etsinler yeter" diyerek depremde ölenlerin hayrına maaşını mahalleliye dağıtıyor. Dağ, "Parası olan herkes hayır yapsın, maddi imkanları olmayanlar da hayır duası etsin" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Tacettin Dağ, emekli olduktan sonra arkadaşlarıyla sohbet ederek ve evde dinlenerek günlerini geçiriyor. Depremde vefat eden ailesini anmak isteyen Dağ, sık sık onların hayrına iyilikler yaparak insanlardan dua istiyor.

Emekli maaşıyla ihtiyaçlarını karşılayan Dağ, geriye kalan maaşınıysa belli aralıklarla mahallede yaşayanlara dağıtıyor. Ramazan ayında da mahalleliyi unutmayan Dağ, "Dua etsinler yeter" diyerek dağıttığı emekli maaşıyla takdir topladı.

"PARASI OLAN HERKES HAYIR YAPSIN"

Emekli maaşını hayır yapmak için mahalle sakinlerine dağıtan Tacettin Dağ, "Depremde ölenlerimiz oldu, annemiz ve babamız öldü. O ölülerin hayrına mahallede fakir fukaraya fitre dağıttım. Çocukların yüzlerindeki mutluluk çok güzeldi. Bunu her zaman yapabilirim. Onların mutlu olması benim hoşuma gitti. Ne kadar verdiğim önemli değil. Her 15 günde bir tekrardan dağıtacağım. Bu Ramazan Bayramı'nda çok dağıtacağım. Dağıttığım para benim emekli maaşımdı. Emekliye ayrıldım ve arkadaşlarımla oturuyorum. Parası olan herkes hayır yapsın, maddi imkanları olmayanlar da hayır duası etsin" ifadelerini kullandı.

