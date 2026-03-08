ABD medyasına göre Donald Trump yönetimi, İran’ın elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek için yer altı tesislerine özel kuvvetler göndermeyi planlıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, 9. gününe girerken ABD medyası nükleer operasyon planlarına kilitlendi.

İddialara göre ABD ve İsrail, savaşın ilerleyen aşamalarında İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek için özel kuvvetler göndermeyi masaya yatırdı.

Başkan Trump'ın temel savaş hedeflerinden biri olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme stratejisi, operasyonel bir boyuta taşınmak üzere.

KRİTİK EŞİK 450 KİLOGRAMLIK URANYUM

Axios'un elde ettiği veriler doğrultusunda İran rejiminin elinde bulunan 450 kilogramlık %60 zenginleştirilmiş uranyum, nükleer silah üretimi için anahtar rolü oynuyor.

Uzmanlar, bu stokun sadece birkaç hafta içinde silah sınıfına dönüştürülebileceği konusunda hemfikir.

Verileri ele geçirmek için yapılacak herhangi bir operasyon, ABD veya İsrail askerlerinin İran topraklarında, savaşın ortasında ağır şekilde korunan yer altı tesislerinde hareket etmesini gerektirecek.

Söz konusu kritik görevin bir Amerikan, İsrail veya ortak misyonu olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

MARCO RUBİO'DAN OPERASYON SİNYALİ

Salı günü Kongre'de düzenlenen brifingde nükleer stokların akıbeti sorulan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İnsanlar gidip onu almak zorunda kalacaklar" ifadesini kullandı ancak kimlerin gideceğine dair detay vermedi.

İsrailli savunma yetkilileri de Trump ve ekibinin, belirli görevler için İran'a özel harekat birimleri göndermeyi ciddi şekilde değerlendirdiğini doğrulamış durumda.

Operasyonun, İran ordusunun artık ilgili güçlere ciddi bir tehdit oluşturmayacağından emin olunduğu bir aşamada gerçekleştirilmesi bekleniyor.

MASADAKİ İKİ SEÇENEK: TAHLİYE VEYA SEYRELTME

ABD yönetiminin önünde iki temel operasyon planı bulunuyor. İlk seçenek uranyumun İran'dan tamamen çıkarılmasıyken, ikinci seçenek nükleer uzmanlar ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) operatörlerinin tesislere girerek malzemeyi yerinde seyreltmesini içeriyor. Söz konusu görevde bilim adamlarının yanı sıra özel operatörler de yer alacak.

Operasyon seçeneklerinin, savaş patlak vermeden önce Trump'a sunulan dosyalar arasında yer aldığı da öne sürüldü.

TRUMP: KARA BİRLİKLERİ MÜMKÜN

Başkan Trump, Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada kara birliklerinin gönderilmesini reddetmedi. Trump, "Bunu yaparsak İranlılar o kadar büyük bir darbe alırlar ki, karada savaşamaz hale gelirler. Bir noktada belki yaparız, henüz peşine düşmedik ancak daha sonra yapabiliriz" şeklinde konuşmuştu.

Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt de Trump'ın tüm seçenekleri açık tuttuğunu ve hiçbir ihtimali dışlamadığını kaydetti.

YER ALTI TÜNELLERİNDE URANYUM AVI

Uranyum stoklarının büyük bir kısmı İsfahan'daki nükleer tesisin yer altı tünellerinde, geri kalanı ise Fordow ve Natanz arasında gizleniyor.

Geçen Haziran ayında düzenlenen saldırılar İran'ın nükleer tesislerini enkaz altında bırakırken, yetkililer İranlıların o zamandan beri bu stoklara ulaşamadığını savunuyor. Stokun tamamının %90 saflığa ulaşması durumunda 11 nükleer bomba için yeterli malzeme ortaya çıkacak.

KHARG ADASI DA HEDEFTE

Planlar sadece uranyumla sınırlı değil. Yönetim yetkilileri, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık %90'ını karşılayan stratejik Kharg Adası'nın ele geçirilmesinin de tartışıldığını sızdırdı.

ABD'li kaynaklar, bu planların büyük bir işgal gücü değil, nokta atışı yapacak küçük özel operasyon birimlerini kapsadığını da ileri sürmekte.

