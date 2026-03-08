İran Devrim Muhafızları, 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürecek kapasitede olduklarını ve stratejik hedeflerin yüzde 60’ının ABD üsleri olduğunu açıkladı. Birinci nesil füzelerin yerini daha gelişmiş silahların alacağını belirten Tahran, karşı cephenin "hızlı çöküş" hesaplarının suya düştüğünü savundu.

ABD-İsrail ve İran savaşı komşu ülkelerin de saldırıya uğramasıyla bölgesel bir kaosun fitilini ateşledi. Karşılıklı saldırılar ve açıklamalarla tansiyon her geçen saat artıyor.

Trump, İran'ın geçen her gün saldırılarını azalttığını belirterek, büyük kayıplar verdiğini ve belki de teslim olacaklarını öne sürdü. Ancak İran kanadı savaş da 'yeni bir aşamaya' geçileceğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"6 AY YOĞUN SAVAŞA HAZIRIZ"

Naini, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahiptir." dedi.

Ülkesinin ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgi veren Naini, "ABD ve İsrail üsleri ile tesislerine yönelik 200'den fazla nokta hedef aldı. İran'ın ateş gücünün yaklaşık yüzde 60'ı bölgedeki ABD üslerine, yüzde 40'ı İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

"YENİ BİR SALDIRI TARZI UYGULAYACAĞIZ"

Şu ana kadar operasyonlarda kullanılan füzelerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci nesil füzeler olduğunu dile getiren Naini, gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulayacaklarını belirtti.

"YANLIŞ HESAP YAPTILAR"

Savaşın planlayıcılarının 3 konuda yanlış hesap yaptıklarını savunan Naini, "Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını beklediler. Fakat bu hesaplarda tamamen başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

