Avustralya merkezli Asia Pacific Defence Reporter (APDR), Türkiye’nin denizaltı filosunda attığı dev adımı manşetine taşıdı. Yayın, Alman TKMS iş birliğiyle yürütülen projede ikinci Reis sınıfı denizaltı TCG Hızırreis’in başarıyla teslim edilmesini “Türkiye’nin bölgesel deniz gücünü dönüştüren kritik eşik” olarak değerlendirdi. Gölcük’te düzenlenen törende hem Türkiye’nin mühendislik kapasitesi hem de hızlanan üretim temposu vurgulanırken, APDR analizinde Ankara’nın bu programla Doğu Akdeniz’de denizaltı üstünlüğünü pekiştirdiği ifade edildi.

Avustralya merkezli Asia Pacific Defence Reporter (APDR), Türkiye’nin milli denizaltı programında kaydettiği ilerlemeyi manşete taşıdı. APDR, Almanya merkezli TKMS tarafından yürütülen projede ikinci HDW Sınıfı NTSP denizaltının başarıyla teslim edildiğini açıkladı.

TCG Hızırreis, Gölcük Donanma Tersanesi’nde tamamlanarak Savunma Sanayii Başkanlığına ve Türk Donanmasına teslim edildi. İlk bot 2024’te envantere girmişti.

TÖRENDE TÜRKİYE VURGUSU: YÜKSEK DÜZEYDE İŞBİRLİĞİ VE KARARLILIK

Teslimat törenine SSB, GNSY, Türk Donanması ve TKMS temsilcileri katıldı. TKMS Denizaltılar Başkan Yardımcısı Christian Rogge, Türkiye ile yürütülen ortaklığın seviyesini şöyle aktardı:

"Projenin başlangıcından bu yana tüm taraflar yüksek düzeyde bağlılık ve işbirliği isteği gösterdi. Bu teslimat, TKMS, GNSY ve Türk Donanması arasındaki iyi ortaklığı bir kez daha vurguluyor."

TKMS, tasarım, malzeme tedariki, inşa sürecinin gözetimi ve testler dahil tüm teknik aşamalardan sorumlu. Teslimattan sonra 18 aylık garanti süreci bulunuyor.

TKMS, sözleşme kapsamında yer alan toplam 6 adet REİS Sınıfı denizaltısından ikincisini düzenlenen törenle teslim etti. TCG HIZIRREİS, Gölcük Tersanesi Komutanlığı tarafından Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ve eş zamanlı olarak da Türk Donanması’na teslim edildi. Projenin ilk denizaltısı Ekim 2024’te teslim edilmişti.

PROGRAM TAM YOL İLERLİYOR

Proje yöneticisi Bernd Krekeler, hem Kiel’de hem de Gölcük’te çalışan ekiplere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bu dönüm noktasına ulaştığımız için tüm ekibe içten teşekkür ederim. İlk teknenin inşasından elde edilen deneyim ve ekiplerin bağlılığı sayesinde proje tam yolunda ilerliyor. İkinci teknenin teslimi bunun güçlü bir göstergesidir.”

SIRADA DÖRT DENİZALTI DAHA VAR

Program kapsamında toplam altı denizaltı üretilecek. Diğer dört teknenin inşası sürerken, devlet tersanesi GNSY’nin takvimine göre üçüncü botun teslimi yaklaşık bir yıl içinde planlanıyor.

Bu hız, Türkiye’nin denizaltı filosunu kısa sürede dönüştürme kararlılığını uluslararası savunma çevrelerinde yeniden gündeme taşıdı. APDR, Türkiye’nin bu programla bölgesel deniz gücü dengesini değiştiren bir kapasite oluşturduğunu yazdı.

TCG HIZIR REİS DENİZALTISININ ÖZELLİKLERİ NELER?

68 metre uzunluğundaki denizaltı, havadan bağımsız tahrik sistemi (AIP) sayesinde su altında çok daha uzun süre kalabiliyor. 3000 tonluk deplasmanı, gelişmiş sonar kabiliyeti ve modern silah donanımıyla Türkiye’nin su altı gücüne yeni bir boyut kazandırıyor.

TCG Hızır Reis’in öne çıkan özellikleri:

Uzunluk: 68 metre

Deplasman: 3000 ton

AIP sistemi: Var

Silah sistemleri: Torpidolar ve seyir füzeleri

Sonar: Gelişmiş su altı izleme kapasitesi

Bu yapı, hem savunma hem saldırı kabiliyetlerinde Türkiye’ye yeni bir esneklik sağlıyor.

TÜRKİYE DENİZALTI FİLOSUNDA TARİHSEL SÜREKLİLİK

Eski Hızırreis müzede, yeni Hızır Reis göreve hazırlanıyor

Türkiye’nin denizaltı tarihinde “Hızırreis” adı özel bir yere sahip.

1983’te ABD’den alınan Tang sınıfı TCG Hızırreis (S-342), 21 yıllık aktif görevin ardından 29 Ekim 2004’te müze gemi olarak İzmit’te sergilenmeye başlamıştı.

Bugün ise aynı isim, modern AIP teknolojisiyle donatılmış yepyeni bir platformla yeniden Türk donanmasının gücüne güç katıyor. Avustralya basını bu devamlılığa özellikle dikkat çekerek Türkiye’nin denizaltı modernizasyonunda istikrarlı ve hızlanan bir ivmeye sahip olduğunu yazdı.

SIRADA TCG MURAT REİS VAR

Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin üçüncü gemisi TCG Murat Reis 7 Haziran 2024’te havuza indirilmişti. 2026’da hizmete girmesi planlanan denizaltı, tıpkı Hızır Reis gibi AIP sistemiyle donatılıyor.

TCG Murat Reis teknik özellikleri:

Sınıf: Reis (Type 214TN)

Uzunluk: 68,35 m

Deplasman: 1.850 ton

Personel: 40

Silah: Ağır torpidolar, SubHarpoon füzeleri, mayınlar, yerli AKYA ve ATMACA entegrasyon potansiyeli

Reis sınıfı bu denizaltıların, Türkiye’nin çevre denizlerdeki hakimiyetini artırması ve MİLDEN için güçlü bir temel oluşturması hedefleniyor.

