Müslümanlara yönelik provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde sergilenen ve inananları “canavar” olarak tasvir eden dört başlı heykel tepkiler üzerine kaldırıldı. Başsavcılık, iğrenç heykeli yapanı ve sergileyeni gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.

Şişli Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde sergilenen ve inananları “canavar” olarak tasvir eden dört başlı heykel büyük infiale yol açtı.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, sarık takan vatandaşları hedef aldığı açıkça görülen heykelin “Müslümanların değerlerine aleni saldırı” olduğunu belirterek çalışmanın acilen kaldırılmasını istedi. Tepkilerin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal heykelle ilgili “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

Dört başlı heykel sosyal medyada büyük tepki topladı

Heykeli yaptığı ve sergilediği belirlenen M.K. (45) ile A.E.I. (34) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

