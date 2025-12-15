Yılbaşı öncesi sahte alkol kabusu geri döndü. İstanbul Esenyurt ilçesinde, alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Sene başından bu yana sahte alkol nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybederken, son acı haber İstanbul'dan geldi.

ALKOL ALDIKTAN SONRA ÖLDÜ

Dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesinde iddiaya göre 21 yaşındaki Muhammed Yıldız, alkol aldıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALKOLDEN ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Olay sonrası hastane önünde şahsın yakınları toplanırken, polis ekipleri tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Ailesi Yıldız'ın sahte alkolden zehirlendiğini savunurken, nihai karar otopsiden sonra belli olacak.

Sahte alkol kabusu! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Haberle İlgili Daha Fazlası