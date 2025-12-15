ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ni hedef alan çıkışları Brüksel’de ciddi bir kırılmaya yol açtı. Avrupa Komisyonu içinde Trump’a nasıl karşılık verileceği tartışılırken, görüş ayrılıkları açık bir krize dönüştü. Financial Times’a yansıyan bilgilere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sürecin daha da tırmanmaması için Avrupa’ya Trump’a doğrudan cevap verilmemesi yönünde telkinde bulundu.

Financial Times’ın aktardığına göre, Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik çıkışları Avrupa Komisyonu içinde ciddi anlaşmazlıklara yol açtı. Haberde, bazı üst düzey yetkililerin Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e Trump’a cevap verilmemesi yönünde telkinde bulunduğu bilgisi yer aldı.

ABD’nin Ukrayna’daki barış sürecinden çekilmemesi için bu tutumun tercih edildiği aktarıldı.

SESSİZLİK KARARI

Habere göre, bazı üst düzey AB yetkilileri ise Trump’ın açıklamalarına cevap verilmemesini sert şekilde eleştirdi. Brüksel’in zayıf kalan tutumu, bazı Avrupa liderlerini Avrupa Komisyonu’nu devre dışı bırakarak doğrudan Trump’la temas kurmaya yöneltti.

Elde edilen bilgilere göre Avrupa Birliği içindeki siyasi gerilim daha da arttı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Bild’in haberine göre Berlin’de Whitcof ve Kushner ile bir toplantıya katıldı.

ZELENSKİY VE NATO’DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Kaynaklara göre, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, geçtiğimiz hafta Ursula von der Leyen’e Trump’a cevap verilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, birçok Avrupa ülkesinin zayıf göç politikaları nedeniyle yakında yaşanamaz hale geleceğini söylemişti. Trump, Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşı hakkında çok konuştuğunu ancak çözüm için adım atmadığını da dile getirmişti.

AB’DEN UKRAYNA İÇİN YENİ GÜVENLİK ARAYIŞI

Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Kaja Kallas, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin artık gündemde olmaması halinde AB’nin Kiev için somut güvenlik garantileri hazırlaması gerektiğini söyledi.

Kallas, bu garantilerin yalnızca kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini ifade etti. Aynı süreçte AB’nin, Rusya’ya yönelik yaptırım listesine 40 gemiyi daha ekleme kararı alacağı bildirildi. Kararın, AB Dışişleri Bakanları toplantısında alınması bekleniyor.

ZELENSKİY’DEN SEÇİM HAMLESİ

Öte yandan RBK-Ukrayna’nın haberine göre, Zelenskiy, milletvekillerine askeri durum altında seçim yapılmasına ilişkin bir yasa taslağı hazırlanması talimatı verdi. Geçtiğimiz hafta bu konuda bir çalışma toplantısı yapıldığı aktarıldı.

Taslakta, birkaç gün sürecek oylama ve erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi 60 günlük bir takvim öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

