Ömer Sarıgül'den boşanmak için dava açan Revna Sarıgül, aylık 1,5 milyonun yanı sıra aldatıldığı için de 1.5 milyar lira tazminat talep etmişti. Rekor istek gündem olurken Ömer Sarıgül cephesinden ise boşanma için şoke eden yeni bir teklif geldi. İşte detaylar.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül boşanıyor.

Sarıgül ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül’ün boşanma davası, talep edilen rekor nafaka ve tazminat ile gündeme bomba gibi düştü.

ALDATMANIN BEDELİ: 1.5 MİLYAR LİRA TAZMİNAT

Revna Sarıgül, ihanet iddiasıyla Ömer Sarıgül’e açtığı davada 2 çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için aylık 1.5 milyon TL nafaka istedi. Yani toplam; 3 milyon 300 bin TL. Tazminat olarak da 1.5 milyar TL talep etti.

ÖMER SARIGÜL'DEN YENİ TEKLİF: 10 MİLYON TL TAZMİNAT

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Ömer Sarıgül avukatları aracılığıyla yeni bir teklif sunmuş. Buna göre teklifte Revna Sarıgül'e, 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira da nafaka önerilmiş. Bunların yanı sıra oturdukları evin kullanımı, aidat, elektrik, su, doğalgaz gibi bütün giderleri, çocukların eğitim hayatı boyunca okul ücretleri, yaz okulu ücretleri, servis ücretleri ve sağlık sigortası ödemelerini de üstlenmeyi teklif etmiş.

Edinilen bilgiye göre Revan Sarıgül bu teklife sıcak bakmıyor. Uzaklaştırma kararı aldırdığı için 3-4 yaşlarındaki çocuklar ise babalarıyla görüşemiyor.

