Esenyurt’ta yolu kapatıp, sokağı dumana boğan ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşayan şüphelilerin ehliyetlerine el konuldu, araçları trafikten men edildi. Şüphelilere aynı zamanda 144 bin TL para cezası kesildi.

Esenyurt’ta sokak ortasında yolu kapatıp, lastik yakan şüphelilere 144 bin TL para cezası kesilerek ehliyetlerine el konuldu. Şüphelilerin lastik yaktıkları anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir grup şüpheli yolu kapattı. Araçlarının lastiklerini yakan şüpheliler o anları videoya kaydetti.

Lastik yakıp trafiği kilitlediler! Hem ehliyetleri alındı hem de 144 bin TL ceza kesildi!

144 BİN TL’LİK PARA CEZASI

Caddeyi trafiğe kapatarak trafik akışını durduran şüpheliler polis tarafından tespit edildi. Şüphelilere 144 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetlerine de el konuldu.

Trafiği kilitleyen şüphelilerin araçları da trafikten men edildi.

Lastik yakıp trafiği kilitlediler! Hem ehliyetleri alındı hem de 144 bin TL ceza kesildi!

Haberle İlgili Daha Fazlası