İzmir'de motosikletiyle kaza yapan 42 yaşındaki Özgür Çapacı hayatını kaybetti. Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen Çapacı'nın Türkiye şampiyonlukları bulunduğu öğrenildi.

Dün akşam Ödemiş ilçesi Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde Özgür Çapacı (42), kullanmış olduğu 35 CMG 917 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çapacı, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen, Türkiye şampiyonlukları bulunan motosiklet tutkunu Özgür Çapacı'nın, sporcu kimliğinin yanı sıra esnaf kişiliği, yardımseverliği ve mütevazı duruşuyla memleketi Ödemiş’te sevilen bir isim olduğu öğrenildi.

Şampiyon motosikletçi feci kazada can verdi

Çapacı’nın vefatı, ailesi, yakınları ve motosiklet camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası