Suudi Arabistan’dan dünya gündemine oturacak sıra dışı bir adım geldi. Riyad yönetimi, ülkedeki milyonlarca deveyi kapsayan pasaport uygulamasını resmen devreye aldı. Yeni sistemle birlikte develer, tıpkı insanlar gibi resmi kimlik, sağlık kaydı ve sahiplik bilgileriyle kayıt altına alınacak.

Suudi Arabistan, ülkedeki yerel deve popülasyonu için pasaport uygulamasını devreye aldı. Riyad yönetimi, milyonlarca deveyi kapsayan bu yeni sistemle hayvancılık sektöründe kontrolü ve kayıt düzenini güçlendmeyi hedefliyor.

YEŞİL PASAPORT, RESMİ KİMLİK GİBİ OLACAK

Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı, deve pasaportunun hayvanın cinsi, rengi, cinsiyeti ve sahibiyle ilgili bilgileri içeren resmi ve akredite bir belge olacağını duyurdu. Pasaportta ayrıca elektronik çip numarası ve fotoğraflar da yer alacak. Bakanlık, bu uygulamayla her deve için güvenilir bir kimlik kaydı oluşturulacağını açıkladı.

Develere yeşil pasaport geliyor! 2,2 milyon deve kayıt altına alınacak

AŞI VE SAĞLIK KAYITLARI TEK MERKEZDE TOPLANACAK

Yeni sistem kapsamında her deve için ayrıntılı bir tıbbi dosya tutulacak. Pasaportlarda, veteriner onaylı aşı kayıtları ve sağlık bilgileri yer alacak. Bu sayede bulaşıcı hastalıkların takibi kolaylaşacak ve ülke genelinde hayvan sağlığına dair kapsamlı bir veri tabanı oluşacak.

SAHİPLİK HAKLARI VE TİCARET KONTROL ALTINDA

Bakanlık açıklamasında, deve pasaportlarının sahiplik haklarının doğrulanmasını kolaylaştıracağı ve satış işlemlerini düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı. Ticaret ve nakliye süreçlerinin de bu belgeler üzerinden kontrol edileceği, piyasanın daha şeffaf hale getirileceği kaydedildi.

Develere yeşil pasaport geliyor! 2,2 milyon deve kayıt altına alınacak

2,2 MİLYON DEVE KAPSAMDA

Resmi verilere göre Suudi Arabistan’da yaklaşık 2,2 milyon deve bulunuyor. Ülkede 80 bine yakın deve sahibinin olduğu düşünülmekte. Develer, Suudi Arabistan’da hem kültürel mirasın hem de yüksek gelirli hayvancılık sektörünün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

GÜZELLİK YARIŞMALARINDAN GENETİK TAKİBE

Yetkililer, pasaport uygulamasının seçici yetiştirme çalışmalarını da geliştireceğini aktardı.

Son yıllarda deve güzellik yarışmalarında yapılan estetik müdahalelere karşı alınan sıkı önlemler de bu sistemle daha yakından izlenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası