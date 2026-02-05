Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran, aylar sonra sessizliğini bozdu. Ailesi hakkında suçlamaları reddeden Güran daraltılmış baz kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Güran’ın iddiaları sonrasında yayına telefonla bağlanan avukat Ali Eryılmaz ise daraltılmış baz kayıtlarının kanıtlanmış, aile fertlerinin ifadeleri tarafından da desteklenmiş olduğunu söyledi.

Diyarbakır’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni çuval içinde derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin dava sürerken, Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"AİLEM KATİL İLAN EDİLDİ"

Kanal D ekranlarındaki "Neler Oluyor Hayatta" programına konuk olan Baran Güran, Narin Güran cinayetiyle ilgili sorulara canlı yayında cevap verdi. Kardeşini Nevzat Bahtiyar’ın öldürdüğünü iddia eden Baran Güran, Narin bulunmadan ailesinin katil ilan edildiğini söyledi.

“Güran ailesinin haberi olmadan köyde kuş uçmadığı” yönündeki iddiayı yalanlayan ağabey Güran, ailesi hakkında medyadaki iddialara tepki gösterdi.

"CİNAYETİN SEBEBİ ARABA HUSUMETİ" İDDİASI

Nevzat Bahtiyar’ın 19 gün boyunca sustuğunu hatırlatan Baran Güran, babasıyla aralarındaki araba husumeti nedeniyle Narin’i Nevzat’ın öldürdüğünü öne sürdü.

"DELİLLERİ SİLMİŞ OLABİLİR"

Stüdyoya yeniden yayınlanan daraltılmış baz kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını belirten Baran Güran, görüntülerde Nevzat’ın sorgu sırasında cep telefonuyla uğraştığını, o an bile delilleri silmiş olabileceğini söyledi.

TEPE MESAFESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Güran, görüntülerdeki mesafenin Narin’in o tepeye tek başına asla çıkamayacağı uzaklıkta olduğunu iddia etti. Baran Güran, ailesine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti.

NEVZAT’IN AVUKATI DA YAYINA BAĞLANDI

Baran Güran’ın ardından Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz canlı yayına telefonla bağlandı.

Avukat Eryılmaz, Baran Güran’ın iddialarının doğru olmadığını söyleyerek, daraltılmış baz kayıtlarının kanıtlanmış, aile fertlerinin ifadeleri tarafından da desteklenmiş olduğunu söyledi. Eryılmaz, "Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum, Güran ailesi suçludur" dedi. Açıklamalar sonrasında stüdyoda tansiyon da yükseldi.

Salim Güran’ın arabasındaki Narin’e ait ölüm sıvısının bulunması, delillerin karartılması, telefon kayıtlarının silinmesi, kardeşi Enes’in kolundaki ısırık ve yüzünde morluklar bulunması sosyal medyada günlerce gündem olmuştu. Türkiye’nin aylarca konuştuğu Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

NEVZAT'IN SUÇU DEĞİŞMİŞTİ

Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a başvuruda bulunmuştu.

Yargıtay, Narin Güran cinayeti kapsamında amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki ise, 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verildi.

