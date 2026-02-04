CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında bulunduğu Hatay'da kiralık ev fiyatları üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u eleştirerek, bölgede 5 bin liraya, 10 bin liraya kiralık ev bulunmadığını savundu. Özel, Hatay'da kiraların 15-20 bin liradan aşağı olmadığını ve depremzedelerin barınma konusunda ciddi zorluk yaşadığını dile getirdi. Ancak emlak ilanlarının yer aldığı internet sitelerinde, sadece Antakya ilçesinde 8 bin ile 15 bin lira arasında 200'ün üzerinde kiralık ev ilanının bulunduğu görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği illeri gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da temaslarda bulundu. Özel, bir depremzede ile yaptığı konuşma sonrası sözü kiralara getirdi.

CHP lideri Özel, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u eleştirerek, deprem bölgesinde tek haneli rakamlara kiralık evler olduğuna ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

"5 BİNE, 10 BİNE, 15 BİNE EV VAR MI HATAY'DA?"

"Aidat ödemek bir dert, kiracıysan ev yok." diyen Özgür Özel, "Kirada ev tutmak istediğinde 15-20 bin liradan aşağı ev yok, çıkmış boş senetçi Murat Kurum diyor ki 'Deprem bölgesinde 5 bin liraya oturulacak evler var' diyor. Soruyorum buradan, 5 bin liraya ev var mı Hatay'da? 10 bine, 15 bine ev var mı? 15 bin liradan aşağı Hatay'da ev yok, diyor ki '5 bin liraya var', neden? Sıkıştı mı at yalanı dönsün saysınlar inananı." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Özgür Özel, "Murat Kurum, 5 bin liraya ev ne Osmaniye'de çıktı ne Gaziantep'te. Dün Kahramanmaraş'ta yoktu bugün Hatay'da yok. Oturulacak evi 20 bine, 15 bine en kötü evi bulsam bir depozito üç aylık da peşin istiyorlar, 60 bin lira cebine koymadan gidip de bir eve geçmek mümkün değil.

Kiracı evsizse evine eşya lazım, o da dünya para." dedi.

SADECE ANTAKYA'DA 200'DEN FAZLA UCUZ İLAN VAR

CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarını, kamuoyunda sarı site olarak bilinen internet sitesi adeta yalanladı. Sitede yer alan kiralık ev ilanlarına göre Hatay Antakya'da fiyatı 8 bin lira ile 15 bin lira bandında 200'den fazla kiralık ev ilanı olduğu ortaya çıktı.

Kiralık evlerin bir kısmının deprem sonrası inşa edilen TOKİ sitelerinde sıfır daire şeklinde, bir kısmının ise mahallelerde olduğu görüldü.

İşte o ilanlar:

"Bu fiyatlara kiralık ev yok" demişti, ilanlar Özgür Özel'i yalancı çıkardı!

"Bu fiyatlara kiralık ev yok" demişti, ilanlar Özgür Özel'i yalancı çıkardı!

İlanlardaki evlerin içi.

İlanlardaki evlerin içi.

Haberle İlgili Daha Fazlası