Hatay'ın Defne ilçesinde eski belediye başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan tartışma sonrası oğlu S. Özenir tarafından baltayla defalarca aldığı darbe sonucunda hayatını kaybetti.

Kan donduran olay Hatay'ın Defne ilçesinde meydana geldi. Eski belediye başkanı Dr. Cafer Özenir, oğlu S. Özenir ile yaşadığı tartışma sonucunda çıkan kavgada feci şekilde öldürüldü.

BALTAYLA DEFALARCA KEZ VURDU

Asi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dr. Cafer Özenir ile oğlu S. Özenir arasında para mevzusundan anlaşmazlık çıktı. Olay, Cafer Özenir'in oğlunun evine bir gün önce yaptığı ziyaret sırasında başladı. İddiaya göre aralarındaki tartışma şiddetlendi ve S. Özenir, eline geçirdiği baltayla babasına defalarca vurdu.

Dr. Cafer Özenir

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Cafer Özenir, aldığı darbeler nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmayan S. Özenir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S. Özenir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası