Özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport verilmesine ilişkin düzenleme yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşındı. İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın tarafından hazırlanan “Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na sunularak İçişleri Komisyonu’na sevk edildi. Kanun teklifinin gündeme gelmesi ile beraber ''Özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport verilecek mi, kimler yeşil pasaport alabilir?'' soruları da kamuoyunca gündeme taşındı.

Meclise sunulan teklifte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan ve belirli şartları sağlayan öğretmenlere hususi damgalı yani kamuoyunda bilinen adıyla yeşil pasaport verilmesi konu alındı.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE YEŞİL PASAPORT VERİLECEK Mİ?

Özel okul öğretmenlerine hususi damgalı yani kamuoyunda bilinen adıyla yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifi meclise sunuldu. İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın tarafından hazırlanan teklif İçişleri Komisyonu'na sevk edildi.

Teklifte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin de yeşil pasaport hakkından yararlanabilmesi amaçlanıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde en az 10 yıl hizmet süresini tamamlayan özel okul öğretmenlerine hususi damgalı pasaport verilebilecek.

Kanun teklifinin gerekçesi için şu ifadelere yer verildi;

Eğitim hizmeti, Anayasa ile güvence altına alınmış temel kamu hizmetlerinden biridir. Bu hizmetin yürütülmesinde görev alan öğretmenler, ister kamu ister özel sektörde istihdam edilsin, aynı müfredatı uygulamakta, aynı pedagojik sorumlulukları taşımakta ve aynı nesilleri yetiştirmektedir. Mevcut uygulamada yalnızca kamu görevlisi statüsünde bulunan öğretmenlere hususi damgalı pasaport hakkı tanınmakta; özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise bu haktan yararlanamamaktadır. Oysa özel okul öğretmenleri de Millî Eğitim Bakanlığı denetimi altında görev yapmakta, kamu hizmeti niteliği taşıyan eğitim faaliyetini yerine getirmektedir. Bu durum, aynı işi yapan öğretmenler arasında özlük hakları bakımından eşitsizlik yaratmakta ve çalışma barışını zedelemektedir. Ayrıca eğitimde kaliteyi artırma, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleme ve uluslararası hareketliliği teşvik etme açısından da özel okul öğretmenlerinin bu haktan yararlanması önem arz etmektedir. Teklif ile özel öğretim kurumlarında görev yapan ve belirli bir hizmet süresini tamamlamış öğretmenlere de hususi damgalı pasaport verilmesi sağlanırken, kamu hizmetinin niteliği ve devlet güvenliği gözetilerek belirli suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişilerin bu haktan yararlanamaması düzenlenmektedir. Böylece eşitlik ilkesi ile kamu güvenliği arasında dengeli bir düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Teklif ise henüz yasalaşmadı. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için önce komisyonda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi gerekiyor.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİYOR?

Mevcut uygulamada yeşil pasaport hakkı belirli kamu görevlilerine ve bazı özel statüdeki kişilere tanınıyor. Kadro derecesi 1, 2 ve 3 olan devlet memurları ile bu derecelerden emekli olan kamu çalışanları hususi pasaport alabiliyor.

Eski milletvekilleri, eski bakanlar, belirli şartları taşıyan belediye başkanları ve bazı kamu kurumlarında görev yapmış personeller de bu haktan yararlanabiliyor. Ayrıca hak sahibi kişilerin eşleri ile belirli şartları sağlayan çocuklarına da yeşil pasaport düzenlenebiliyor.

Öğrenci olan, evli olmayan ve herhangi bir işte çalışmayan çocuklar 25 yaşına kadar ebeveynleri üzerinden hususi pasaport hakkından faydalanabiliyor. Sürekli bakıma muhtaç durumda olan engelli çocuklarda ise yaş sınırı uygulanmıyor.



YEŞİL PASAPORT ŞARTLARI NELER?

Hususi pasaport alabilmek için kişinin ilgili mevzuatta belirtilen kamu görevi ve kadro şartlarını taşıması gerekiyor. Başvuru sırasında kurum tarafından onaylanan hususi pasaport talep formu, kimlik belgesi ve biyometrik fotoğraf isteniyor.

1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya bu kadro derecesinden çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6-Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

· Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

· Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

· Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

· Kamu görevlisi olmak,

· 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.

7-Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;

· Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,

· Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.

8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

Hususi Pasaport alabilmek için gerekli belgeler;



1- Çalışanlar İçin; Hususi Pasaport Talep Formu. (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

(Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilen yetkili kişi tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgilerinin bulunduğu formdur.)

Emekliler İçin; Emeklilik Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, Müdürlüğümüze yapılacak ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, emekli olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) emekli olunan tarihteki kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

İstifa/Çekilme İçin; İstifa/Çekilme Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, istifa/çekilme olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

Hak Sahibi Merhum ise; Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, hak sahibi eş adına, hak sahibinin çalıştığı kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat edilen tarihteki kadro derecesini ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.



NOT: Yukarıda sayılan belgeler hususi pasaport ilk başvuru ve hususi pasaport yenileme işlemlerinin her ikisi için de istenmektedir.

ÖNEMLİ: Emekli/Müstafi hak sahibinin eş ve çocukları hususi damgalı pasaport talebinde bulunuyor ise;



1- Hak sahibinin başvuru esnasında şahsen veya noterce tanzim edilen 18 yaşından küçük çocuklar için muvafakatı ve vekâleti, 18 yaşından büyükler için sadece vekâleti aranılacaktır.

(Hak sahibi kişi emekli veya istifa etmiş ise müracaat anında bizzat bulunması gerekmektedir. Gelmemesi durumunda eş ve çocuk için noterce düzenlenmiş vekalet yazısı vermesi gerekmektedir. (Çocuk için verilen vekalet yazısında; Hususi damgalı pasaport talebinde bulunduğum 25 yaşını tamamlamamış çocuğum/çocuklarımın öğrenci olduğunu, herhangi bir işte çalışmadığını, evli olmadığını beyan edip ayrıca hususi damgalı pasaport hakkımdan yararlanmasına izin veriyorum ibarelerinin olması eş için ise ‘’eşimin hususi damgalı pasaport hakkımdan yararlanmasına izin veriyorum’’) denmesi gerekmektedir.)

Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, velayet sahibi ebeveynin muvafakati aranacaktır.

Anne ve babanın boşanma davasının devam sürecinde kesinleşme şerhi aranmaksızın mahkemece verilen ara karara göre işlem yapılacaktır.

Emekli/Müstafi hak sahibinin vefatı halinde ergin olan çocuklar için muvafakat aranmayacak, ergin olmayan çocuklar için sağ olan ebeveynin ya da yasal temsilcisinin muvafakatı aranılacaktır.

2- Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)



3- Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu” (sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu, ‘’ağır engelli’’ ibareli veya engel oranı ‘’% 50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan’’ sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)

4- 1 (bir) adet biometrik fotoğraf (son altı ay içinde ICAO standartlarında çekilmiş)

5- T.C. Nüfus Cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi.

6-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi. ( Pasaport defter bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)



Ergin olan çocukların Ebeveynlerinden Yararlanarak Hizmet ve Hususi Pasaport Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar;

1-İş sahibi olmamak

2- Bekar olmak

3-Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak.

4- 25 Yaşını doldurmamış olmak

5- Öğrenci olmak (Öğrenci olduğuna dair okullarından alınmış e-imzalı veya ıslak imzalı veya e-devletten alınmış öğrenci belgesi. (60 gün süreli)

6- Stajyer olarak çalışanlardan Sosyal Güvenlik Kurumundan ıslak imzalı kaşeli mühürlü stajyer olduğunu gösterir belge istenmektedir.



Engelinden Dolayı Sürekli Bakıma Muhtaç Olan Çocukların Ebeveynlerinden Yararlanarak Hizmet ve Hususi Pasaport Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar;



1-İş sahibi olmamak

2- Bekar olmak

3- Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak

4- Sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu, ‘’ağır engelli’’ ibareli veya engel oranı ‘’% 50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan’’ sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.





Dikkat Edilecek Önemli Hususlar



•⁠ ⁠Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak, İl Nüfus Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu imza sirküleri gönderilen yetkililerce imzalanarak onaylanması gerekmektedir.

•⁠ ⁠Aksi halde imza sirküleri gönderilmemiş olan veya daha önce gönderilen imza sirküsünün bir yıllık geçerliliğinin sona ermesi nedeniyle pasaport talep eden personelinizin evrakları işleme alınmaz.

•⁠ ⁠Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi halinde çocukları hususi damgalı pasaport alabilirler. Vefat eden hak sahibinin sadece başkası ile evlenmemiş olmak kaydı ile eşleri hususi pasaport alabilirler.

•⁠ ⁠Pasaport talep formları, emeklilik, istifa yazılarında memurların bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri (Örneğin; 657 sayılı DMK’ya tabi 1. veya 2. veya 3. kadro derecededir şeklinde) yazılmalı, maaş kesenekleri /emeklilik kesenekleri (Örneğin: “1. derecenin 2. kademesi” veya “2/3” veya “2. derece 2. kademededir” gibi ) yazılmamalıdır.

•⁠ ⁠Memurların maaş dereceleri ile kadro derecelerinin farklı şeyler olduğu ve hususi pasaport işlemlerinde maaş derecelerinin dikkate alınmadığı unutulmamalıdır. Maaş dereceleri 1, 2 veya 3. derece olan bazı memurların kadro dereceleri 4. veya 5.veya daha düşük bir derece olabildiği için hususi damgalı pasaport talep formu/belgelerinde personelin bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri yazılarak onaylanmalı, personelin maaş veya emekli keseneğine bakılarak hususi pasaport formu /belgesi tanzim edilmemelidir.

•⁠ ⁠Reşit olmayan çocuğunuza her pasaport aldığınızda yeniden muvafakatname vermelisiniz.

•⁠ ⁠Belediye personellerinin formlarında mutlaka 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi oldukları ve kadro derecelerinin 1. veya 2. veya 3. derece olduğu belirtilmelidir.

•⁠ ⁠Pasaportunu kaybedenler en kısa sürede Müdürlüğümüze müracaatta bulunmalıdır.

•⁠ ⁠Hususi damgalı (Yeşil) pasaportlar harçtan muaftır. Bu nedenle hususi pasaport alacaklar sadece cüzdan bedeli olarak belirlenen ücreti ödeyeceklerdir. Bunun dışında hiçbir ücret ödenmemelidir. Banka veya Maliye veznelerine hususi pasaport alacağınızı söyleyerek sadece pasaport cüzdan bedeli ödemeli, bunun dışında talep edilse bile başka ücret yatırmamalısınız. Bankaya veya Maliye veznelerine yatırılan ücretin PAS.D.BDL (Pasaport Defter Bedeli) olarak ödenmesi gerekir. PAS.HRÇ.BDL ( Pasaport Harç Bedeli) olarak yatırılan makbuzlarla hususi pasaport işlemi yapılmaz.

•⁠ ⁠Hususi Pasaportlar hak sahibi memur/emekli/istifa olanlar ve eşleri için 5 (Beş) yıllık süre ile verilir.

•⁠ ⁠Ancak çocuklar için, diğer şartları taşımaları koşulu ile 18 ve 25 yaş sınırı,

•⁠ ⁠Belediye Başkanları için ise görev süreleri dikkate alınarak süre belirlemesi yapılır.



*Hususi Pasaport ve Hizmet Pasaportu işlemlerinde harç bedelleri yatırılmayacaktır. Sadece pasaport defter bedeli yatırılacaktır.

*Harç ve pasaport defter ücretleri her yıl Ocak ayında Maliye Bakanlığınca belirlenir.

*6 ay süreli pasaportlara birçok ülke vize vermemektedir. (Örn. Suudi Arabistan 6 aylık Pasaporta vize vermemektedir.)

