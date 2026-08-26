Usta sanatçı Faruk Günuğur hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Usta tiyatro sanatçısı ve eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Faruk Günuğur, 78 yaşında hayatını kaybetti. Günuğur, yarın Büyük Tiyatro’da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Devlet Tiyatroları’nın eski Genel Müdürlerinden usta sanatçı Faruk Günuğur hayatını kaybetti. Günuğur’un vefatı, ailesi ve sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Acı haberi Devlet Tiyatroları duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Günuğur’un kaybından duyulan üzüntü dile getirilerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajı iletildi.

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CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Faruk Günuğur için 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Büyük Tiyatro’da anma töreni gerçekleştirilecek. Törenin ardından Günuğur’un cenazesi, ikindi namazını takiben Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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