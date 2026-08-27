UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması için kura günü geldi. Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'ın karşılaşacağı takımlar, kura çekiminin başlamasıyla netleşecek. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi rakipleri ve ilk maç takvimi yakından takip ediliyor. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kim, ilk maç ne zaman, kiminle?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımın mücadele edeceği lig aşaması öncesinde gözler Monako'da gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. Doğrudan lig aşamasına katılan Galatasaray, yeni formatta sekiz farklı takımla karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki yol haritasını belirleyecek kura, bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri henüz belli olmadı. Kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray, kulüp katsayısına göre oluşturulan kura düzeninde 3. torbada yer alıyor. Aynı torbada Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe ve Shakhtar bulunuyor.

Yeni Şampiyonlar Ligi formatına göre Galatasaray'ın lig aşamasında toplam sekiz rakibi olacak. Sarı-kırmızılılar 1, 2, 3 ve 4. torbaların her birinden ikişer rakiple eşleşecek. Bu sekiz karşılaşmanın dördünü sahasında, dördünü ise deplasmanda oynayacak. Türkiye'den Fenerbahçe de 3. torbada yer almasına rağmen aynı ülkenin takımları lig aşamasında birbirleriyle eşleşemediği için iki temsilci kura sonucunda rakip olmayacak.

Galatasaray rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle belli oluyor

Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin bulunduğu torbalar şöyle:

1. Torba: Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2. Torba: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV

3. Torba: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar, Galatasaray

4. Torba: Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah

Galatasaray rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle belli oluyor

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK MAÇ NE ZAMAN, KİMİNLE?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşması 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. Ancak sarı-kırmızılıların ilk maçta hangi takımla karşılaşacağı ve mücadelenin kesin tarihi henüz açıklanmadı. UEFA'nın resmi takvimine göre lig aşamasının ilk maç haftası 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerine ayrıldı.

Galatasaray'ın ilk rakibinin kim olacağı kura çekiminin ardından oluşacak fikstürle netleşecek. UEFA, kura sonrasında takımların sekiz rakibini belirleyecek ancak karşılaşmaların kesin tarihleri ve başlama saatlerinin en geç 29 Ağustos Cumartesi günü ilan edileceğini duyurdu. Bu nedenle kura sonrasında Galatasaray'ın rakipleri belli olsa bile ilk maçın kiminle ve hangi gün oynanacağı için ayrıntılı fikstürün açıklanması beklenecek.

Galatasaray rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle belli oluyor

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında maç haftaları şöyle:

hafta: 8-10 Eylül 2026 hafta: 13-14 Ekim 2026 hafta: 20-21 Ekim 2026 hafta: 3-4 Kasım 2026 hafta: 24-25 Kasım 2026 hafta: 8-9 Aralık 2026 hafta: 19-20 Ocak 2027 hafta: 27 Ocak 2027

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