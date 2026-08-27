UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasına ilişkin kura heyecanı başladı. Play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda mücadele edecek 36 takım kesinleşirken, Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin temsil edeceği netleşti. İki Türk takımının aynı torbada bulunması ise futbolseverlerin aklına "Şampiyonlar Ligi aynı ülke takımları eşleşebilir mi? Galatasaray ve Fenerbahçe rakip olabilir mi?" sorularını getirdi.

Şampiyonlar Ligi torbalar gündemde. Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Bodo Glimt, Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada yer alırken gözler önemli bir konuya çevrildi. Şampiyonlar Ligi aynı ülke takımları eşleşebilir mi? Galatasaray ve Fenerbahçe rakip olabilir mi? İşte cevabı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ AYNI ÜLKE TAKIMLARI EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında format gereği temelde aynı ülkeden takımların birbirleriyle eşleşmez. Kura çekiminde kulüplerin aynı ülke temsilcileriyle karşılaşmasının önüne geçiliyor.

Yine de kura sırasında oluşabilecek zorunlu durumlarda, turnuvaya 4 veya daha fazla takımla katılan ülkelerden bir ekibin kendi ülkesinden bir takımla 1 maç için karşılaşmasına izin verilebiliyor.

Şampiyonlar Ligi aynı ülke takımları eşleşebilir mi? Galatasaray ve Fenerbahçe rakip olma ihtimali gündemde!

GALATASARAY VE FENERBAHÇE RAKİP OLABİLİR Mİ?

Galatasaray ile Fenerbahçe 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasında birbirlerine rakip olamayacak.

İki Türk takımı da 3. torbada bulunduğu için eşleşme yaşanmayacak. Torbadan farklı rakipler belirlenerek eşleşmeler gerçekleşmiş olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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