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T-Otomobil

Dreame'nin otomobil hayali kısa sürdü: 0,9 saniyelik "roket otomobil" yola çıkamadan bitti

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Dreame'nin otomobil hayali kısa sürdü: 0,9 saniyelik

Robot süpürgeleriyle tanınan Dreame’nin büyük iddialarla başlattığı otomobil projesini kapatma kararı aldığı bildirildi. Yaklaşık 1000 kişiye ulaşan ekipten yalnızca tasfiye işlemlerini yürüten birkaç düzine çalışan kaldı.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Otomotiv sektörüne hızlı bir giriş yapan ve Bugatti’ye rakip olacağını açıklayan Dreame için yolun sonu beklenenden erken geldi. Çin basınında yer alan bilgilere göre şirket, otomobil üretme planından vazgeçerek projenin arkasındaki “Starry Sky” projesini sonlandırmaya hazırlanıyor.

2025 yılının Ağustos ayında otomobil sektörüne girdiğini duyuran Dreame; elektrikli süper otomobiller, lüks SUV’lar, katı hal bataryaları ve hatta roket destekli bir konsept için oldukça iddialı açıklamalar yapmıştı.

Dreame'nin otomobil hayali kısa sürdü: 0,9 saniyelik "roket otomobil" yola çıkamadan bitti
Başlık ResmiDreame'nin otomobil hayali kısa sürdü: 0,9 saniyelik "roket otomobil" yola çıkamadan bitti

Şirketin 2027’de seri üretime geçme planı bulunuyordu. Ancak aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından üretim tesisi, seri üretim anlaşması veya yollarda çalışan doğrulama araçları konusunda somut bir ilerleme kaydedilemedi.

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1000 KİŞİDEN SADECE BİRKAÇ DÜZİNE ÇALIŞAN KALDI

Otomobil ekibi en yoğun döneminde yaklaşık 1000 kişiye ulaşmıştı. Şirkette kalan birkaç düzine çalışanın ise araç geliştirmek yerine mali, hukuki ve idari tasfiye işlemleriyle ilgilendiği belirtiliyor.

Dreame'nin otomobil hayali kısa sürdü: 0,9 saniyelik "roket otomobil" yola çıkamadan bitti
Başlık ResmiDreame'nin otomobil hayali kısa sürdü: 0,9 saniyelik "roket otomobil" yola çıkamadan bitti

0,9 SANİYEDE HIZLANACAĞI SÖYLENEN OTOMOBİL ASLINDA YÜRÜMÜYOR

Dreame’nin en fazla ses getiren projesi, Nebula Next 01 Jet Edition olmuştu. Şirket, çift katı yakıtlı roket iticisiyle donatıldığını söylediği konseptin 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 0,9 saniyede ulaşabileceğini iddia etmişti. Açıklanan sistemin 150 milisaniyede tepki vereceği ve 100 kN azami itiş oluşturacağı belirtiliyordu. Roket iticilerinin görevi bittikten sonra dört elektrik motoru ile gelişmiş gövde kontrol sisteminin aracın dengesini koruyacağı söylenmişti. Ancak bir Dreame çalışanının Çin basınına verdiği bilgilere göre etkinliklerde gösterilen kırmızı Nebula Next 01, hareket edemeyen bir modelden ibaretti.

Söz konusu aracın şu anda şirketin Suzhou’daki ofisinin yer altı otoparkında, üzeri örtülmüş ve etrafı bariyerlerle kapatılmış biçimde beklediği aktarıldı. Şirketin farklı renklerde toplam 10 gösteri modeli hazırlattığı ve her birinin yaklaşık 3 milyon yuana mal olduğu ileri sürüldü. Dolayısıyla 0,9 saniyelik hızlanma değeri gerçek bir prototip üzerinde doğrulanmış ölçüm değildi. Dreame daha önce bu rakamın teorik hesaplamaya dayandığını ve kapalı alanda gerçek test yapılacağını açıklamıştı. Ancak kamuoyuna doğrulanabilir bir test sonucu sunulmadı.

Dreame'nin otomobil hayali kısa sürdü: 0,9 saniyelik "roket otomobil" yola çıkamadan bitti
Başlık ResmiDreame'nin otomobil hayali kısa sürdü: 0,9 saniyelik "roket otomobil" yola çıkamadan bitti

KATI HAL BATARYASI DA BELİRSİZLİĞE GİRDİ

Dreame’nin iddiaları otomobille sınırlı değildi. Şirket, “Starry Sky Crystal Core” adı verilen sülfür bazlı tam katı hal bataryasının hücre seviyesinde 450 Wh/kg’ın üzerinde enerji yoğunluğuna ulaştığını duyurmuştu. 60 Ah kapasiteli hücrelerin 2026’da sınırlı sayıda teslim edilmesi, 2027’de ise seri üretime geçmesi planlanıyordu. Otomobil projesi kapsamında iki farklı batarya şirketi kurulduğu belirtiliyor. Ancak eski bir çalışan, batarya tarafında da toplu işten çıkarmaların başladığını söyledi. Bu nedenle 450 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip hücrelerin açıklanan takvimde seri üretime ulaşıp ulaşmayacağı belirsizliğini koruyor.

HÜKÜMET MÜDAHALE ETTİ

Teknoloji devinin otomobil girişimini ortadan kaldırmasına neden olan en büyük etken olarak hükümetin müdahalesi olduğu belirtildi. Fonların ve devlet desteklerinin usullerine uygun kullanılıp kullanılmadığı yönünde yapılan incelemeler, şirketin finansal hareketini tamamen kısıtladı.

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