Araç takip mesafesi kaç metre olmalı? Hıza göre takip mesafesi hesaplama

Güvenli takip mesafesi, normal yol şartlarında aracın hızının metre cinsinden en az yarısı kadar olmalı. Buna göre 90 km/s hızla ilerleyen bir sürücünün önündeki araçla arasında en az 45 metre bulunması gerekiyor. Mesafeyi sürüş sırasında ölçmenin en kolay yolu ise “88-89” olarak bilinen iki saniye kuralını uygulamak.

Trafikte birçok arkadan çarpma ve zincirleme kaza, sürücülerin önlerindeki araçla yeterli mesafe bırakmamasından kaynaklanıyor. Öndeki sürücünün ani fren yapması halinde yalnızca fren sisteminin performansı değil, tehlikenin fark edilmesi ve sürücünün frene basması için geçen süre de durma mesafesini etkiliyor.

Bu nedenle takip mesafesi, aracın teknik fren mesafesinden daha geniş tutulmalı; hava, yol, trafik ve lastik koşulları kötüleştikçe artırılmalı.

ARAÇ TAKİP MESAFESİ NEDİR?

Takip mesafesi, aynı şeritte arka arkaya ilerleyen iki araç arasında bırakılması gereken güvenli uzaklıktır. Bu boşluk, öndeki araç aniden yavaşladığında arkadaki sürücünün tehlikeyi fark etmesi, frene basması ve kontrollü biçimde durabilmesi için gereklidir.

Sürücünün tehlikeyi gördüğü an ile frene bastığı an arasında geçen süreye tepki süresi denir. Ortalama bir sürücünün tepki vermesi yaklaşık 0,8-1 saniye sürebilir. Araç bu sırada aynı hızla ilerlemeye devam eder.

Örneğin 90 km/s hızla giden bir otomobil, saniyede yaklaşık 25 metre yol alır. Sürücü yalnızca bir saniye geç tepki verdiğinde araç, frenleme daha başlamadan yaklaşık 25 metre ilerlemiş olur.

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TAKİP MESAFESİ NASIL HESAPLANIR?

Normal hava ve yol koşullarında uygulanabilecek en pratik hesaplama, aracın hızını ikiye bölmektir. Çıkan sonuç, metre cinsinden bırakılması gereken asgari takip mesafesini gösterir. Örneğin 90 km/sa hızla giden araçta takip mesafesi 45 km/sa. Bu değerler ideal koşullar için asgari sınır olarak görülmeli. Yağmur, kar, buz, sis, bozuk asfalt veya yoğun yük gibi koşullarda bu mesafeler 2 veya 3 katına çıkarılmalı.

88-89 KURALI NEDİRİ NASIL UYGULANIR?

Sürüş sırasında metre hesabı yapmak kolay değildir. Takip mesafesini kontrol etmenin en kullanışlı yöntemlerinden biri, halk arasında “88-89 kuralı” olarak bilinen iki saniye yöntemidir.

Uygulama oldukça basit:

Öndeki aracın yol kenarındaki bir levhayı, ağacı, aydınlatma direğini veya sabit bir noktayı geçtiği an “seksen sekiz, seksen dokuz” şeklinde saymaya başlayın. Kendi aracınız referans noktasına saymayı tamamlamadan ulaşırsa öndeki aracı çok yakından takip ediyorsunuz demektir.

Bu yöntemin avantajı, takip mesafesini aracın hızına göre kendiliğinden ayarlamasıdır. Hız yükseldiğinde iki saniyede kat edilen yol da uzayacağı için araçlar arasındaki mesafe otomatik olarak artar. Normal şartlarda en az iki saniye bırakılması önerilirken otoyol sürüşlerinde ve yüksek hızlarda bu sürenin üç saniyeye çıkarılması daha güvenli olur.

YAĞMURLU HAVADA TAKİP MESAFESİ NE KADAR OLMALI?

Yağmur başladığında lastiklerin yol tutuşu azalırken fren mesafesi uzar. Yoğun yağış aynı zamanda görüşü düşürür ve sürücünün önündeki tehlikeyi daha geç fark etmesine neden olabilir.

Islak zeminde normal takip mesafesinin en az iki katına çıkarılması öneriliyor. İki saniye kuralı uygulanıyorsa aradaki sürenin en az dört saniyeye yükseltilmesi gerekir.

KAR VE BUZ ÜZERİNDE TAKİP MESAFESİ

Karlı veya buzlu zeminde fren mesafesi kuru asfalta göre birkaç kat uzayabilir. ABS, dört tekerlekten çekiş veya gelişmiş sürüş destek sistemleri fizik kurallarını ortadan kaldırmaz.

Bu koşullarda takip süresi en az altı saniyeye çıkarılmalı; buzlanmanın yoğun olduğu bölümlerde daha geniş bir mesafe bırakılmalı. Ani direksiyon ve fren hareketlerinden kaçınılması da araç kontrolünün korunması açısından önem taşır. Dört tekerlekten çekiş sistemi kalkış sırasında avantaj sağlasa da aracın daha kısa mesafede durmasını garanti etmez. Frenleme sırasında asıl belirleyici unsurlar hız, zemin ve lastiklerin tutunma kapasitesidir.

LASTİKLER FREN MESAFESİNİ NASIL ETKİLER?

Otomobili yola bağlayan tek parça lastiklerdir. Diş derinliği azalmış bir lastik, yağmur suyunu yeterince tahliye edemez ve kızaklama riskini artırır. Yanlış lastik basıncı da direksiyon tepkilerini ve fren performansını olumsuz etkileyebilir.

ABS ve acil fren desteği gibi sistemler tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek sürücünün kontrolü korumasına yardımcı olur. Ancak aşınmış veya mevsime uygun olmayan lastiklerin yol tutuş eksikliğini tamamen telafi edemez.

Bu nedenle lastik basınçları düzenli olarak kontrol edilmeli, hasarlı veya aşırı yıpranmış lastikler değiştirilmeli ve mevsim koşullarına uygun lastik kullanılmalı.

ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ TAKİP MESAFESİNİ KORUR MU?

Yeni otomobillerde bulunan adaptif hız sabitleyici sistemleri, radar ve kamera yardımıyla öndeki aracı takip ederek belirlenen mesafeyi koruyabiliyor. Gerektiğinde gazı kesen veya fren yapan sistemler, özellikle uzun yolculuklarda sürücünün yükünü azaltıyor.

Ancak bu teknolojiler kötü hava, kirli sensör, keskin viraj veya aniden şeride giren araçlar karşısında her zaman kusursuz çalışmayabilir. Takip mesafesinin korunmasından ve aracın kontrolünden son olarak sürücü sorumludur.

TAKİP MESAFESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Her yol ve araç için geçerli tek bir güvenli mesafe bulunmuyor. Hızın yanı sıra aşağıdaki koşulların tamamı dikkate alınmalı:

- Yağmur, kar, buz ve sis

- Yol yüzeyinin bozuk veya gevşek olması

- Lastiklerin diş derinliği ve hava basıncı

- Aracın taşıdığı yolcu ve yük miktarı

- Fren sisteminin durumu

- Sürücünün yorgun veya dikkatsiz olması

- Gece sürüşü ve görüş mesafesinin azalması

- Öndeki aracın kamyon veya otobüs gibi görüşü kapatması

Özellikle ağır yüklü araçların durması daha uzun sürebilir. Büyük bir aracın arkasında seyretmek ileri görüş alanını da kısıtladığı için takip mesafesini artırmak gerekir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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