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15 milyon liralık ilaç hırsızlığı! Savunması pes dedirtti

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15 milyon liralık ilaç hırsızlığı! Savunması pes dedirtti
Fotoğraf Başlığı 15 milyon liralık ilaç hırsızlığı! Savunması pes dedirtti

Adana'da bir hastanede 15 milyon liralık ilaç hırsızlığıyla ilgili depo sorumlusu yakalanıp gözaltına alındı. Şahsın ifadesinde, "Borcum vardı, beni tehdit ettiler. Bende o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım. Diğer ilaçlardan bilgim yok" dediği öğrenildi.

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Merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Radyoloji bölümünde iddiaya göre, radyoloji bölümünde depo sorumlusu olarak çalışan C.S. (36), yıllık izne çıktığı sırada yerine S.A.B. (51) bakmaya başladı.

19 BİN İLAÇ KAYIP!

Bu sırada depodaki ilaçların eksik olduğunu fark eden S.A.B., sayım yaptı ve 19 bin ilacın yerinde olmadığı tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçlar için S.A.B., durumu hastane yönetimine bildirdi. Depo sorumlusu C.S.'ye ulaşamayan yönetim, olayı polise bildirdi.

15 milyon liralık ilaç hırsızlığı! Savunması pes dedirtti
Başlık Resmi15 milyon liralık ilaç hırsızlığı! Savunması pes dedirtti

"BORCUM VARDI" DEDİ

Polis ekipleri, şahsa ulaşmak için geniş çaplı arama başlattı ve şahıs, dün akşam saatlerinde yakalandı.

C.S.'nin ifadesinde, "Borcum vardı, beni tehdit ettiler. Ben de o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım. Diğer ilaçlardan bilgim yok" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürürken olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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